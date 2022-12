Pozor: danes in jutri zapore obvoznice v Ljubljani

Danes in jutri bodo za nekaj ur v obe smeri zaprli ljubljansko severno obvoznico, in sicer zaradi namestitve nadvoza.

Na ljubljanski severni obvoznici na odseku med Novimi Jaršami in Zadobrovo že več mesecev potekajo obnovitvena dela. Tam bodo danes zvečer predvidoma začeli postavljati nadvoz.

Odsek med Novimi Jaršami in Zadobrovo bo zato zaprt v obe smeri. Načrt del predvideva zaporo od danes od 22. ure do sobote do 7. ure, nato pa še od sobote od 22. ure do nedelje do 13. ure.

Obvoz v smeri Štajerske bo prek priključka Ljubljana Šmartinska cesta, v smeri severne obvoznice pa po vzhodni in južni obvoznici. Dostop do BTC bo mogoč prek priključka Zaloška in Industrijske cone Moste.

Foto: Prometno-informacijski center