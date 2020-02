Postati želijo eno: Volvo in kitajski lastnik nič več ločena?

Geely je Volvo od Forda kupil leta 2010 in od takrat se je poslovanje Volva močno izboljšalo. Ključni pospeševalec prodaje so bili predvsem novi športni terenci, ostali pa so zvesti tudi svojim tradicionalnim modelom.

Geely je Volvo od Forda kupil leta 2010 in od takrat se je poslovanje Volva močno izboljšalo. Ključni pospeševalec prodaje so bili predvsem novi športni terenci, ostali pa so zvesti tudi svojim tradicionalnim modelom. Foto: Gašper Pirman

Volvo in kitajski Geely, ki je sicer že deset let lastnik švedske avtomobilske znamke, bosta ustanovila skupno podjetje in tako poskušala še učinkoviteje nastopati na svetovnem avtomobilskem trgu.

Družba Geely Holding je lastnik Volva že vse od leta 2010, a je do zdaj posloval ločeno. Enako velja tudi za podznamko Polestar, ki jo je Volvo izdelal za področje električnih vozil. Geely je sicer lastnik tudi znamk kot so Lotus, LynkCo in Proton.

Volvo bo izdeloval tudi povsem električno različico modela XC40. Foto: Volvo Sinergije na tehničnem in finančnem področju

Vodstvo Geelyja in Volva si zdaj želi združitve poslovanja pod eno družbo, kar bodo tudi predlagali obema upravama. Od združitve si obetajo boljše izkoristke na tehničnem in finančnem področju.

Družbi sta za združitev ustanovili delovno skupin, ki jo vodi Volvov predsednik Hakan Samuelsson. Že zdaj si Geely in Volvo učinkovito delita različne avtomobilske platforme. Predsednik Geelya Li Shufu pri združitvi izpostavlja povečane sinergije, obenem pa ohranitev identitet posameznih znamk.

Kdo bi vodil novo združeno podjetje?

Združitev bi bila odgovor na zaostrene razmere na globalnem avtomobilskem trgu. Volvu bi omogočila dodaten dostop do tovarn Geelyja na Kitajskem, njihovim lastnikom pa lažji prodor na evropski avtomobilski trg.

Glede vodstvenih struktur po združitvi za zdaj konkretnih predlogov še ni.

Volvova prodaja avtomobilov raste že šest let in je tudi lani dosegla rekordno raven. Prvič so prodali več kot 700 tisoč avtomobilov. Prihodki so znašali 274 milijard švedskih kron (25 milijard evrov), operativni dobiček pa 14,3 milijarde švedskih kron (1,35 milijarde evrov).