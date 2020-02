Prava poteza? Tukaj boste zaman iskali dizelski pogon #foto

S60 je lahko R-design ali inscription, čeprav je pri V60 na voljo tudi ustaljeni momentum. Bolj športna maska in oblikovanje odbijača v področju meglenk ločijo testni R-design od bolj umirjene različice inscription. Foto: Gašper Pirman

Po večinskem mnenju volvu S60 pristaja predvsem vloga uglajenega varnega vozila s popolnim udobjem v prestižni notranjosti, športno dinamične lastnosti pa naj bi ostale v drugem planu. Pa vendar se Volvo že dolga leta uspešno pojavlja v avtomobilskem športu, rezultati s tega področja pa so vidni v testni različici R-design.



S60 si do stebrička B deli zunanjo obliko in notranjost V60, enaki sta njuni dolžini, širini in medosni razdalji. Družijo ju tudi enake tehnologije varnostnih sistemov in povezljivosti, čeprav pri V60 govorimo o drugi generaciji (od 2018), pri S60 pa o tretji (od 2019).



250-konjskemu dvolitrskemu motorju pripada 8-stopenjska avtomatika, ki se odlično prilagaja slogu vožnje, kakršnega izbere voznik. S60 je lahko udoben ("comfort") kot Mercedes-Benzov razred C ali športni ("polestar") kot BMW-jeva trojka. Varčnost mu ni ambicija, s kombinacijo načina "eco" in vožnje po trepalnicah pa lahko vozi s sedmimi litri na sto kilometrov.



Osnovna cena S60 T5 R-design se z 51.048 evrov z dodatno opremo povzpne na 62.458 evrov. Nekatere postavke so prav premijsko začinjene, na primer "head-up display" (1.597 evrov) ali strešno okno (1.530 evrov), po drugi strani pa je 230-voltna vtičnica cenovno zelo ugodna (120 evrov).



Med 22 doplačilnimi podrobnostmi omenimo še 360-stopinjski pogled prek vseh štirih kamer ali prek vsake posebej (1.127 evrov), kar daje volvu dodaten premijski značaj.



Testni S60 bi bil izven zimskega časa 639 evrov dražji, kolikor stanejo letne gume še nižjega preseka dimenzije 245/35 R19, medtem ko smo se na testu vozili na kolesih serijske dimenzije 235/45 R18.

Motor: bencinski turbo 2.0 184 kW



Poraba na testu: 10,0 l/100 km



Cena vozila: 62.458 EUR

Limuzine so vedno zaostajale

Še preden je prišlo do invazije vozil SUV, so limuzine zaostajale za vozili s petimi vrati. Tudi karavani so jih prehitevali, zato ni čudno, da je zadnji V60 našel pot v salone skoraj leto pred novim S60. To seveda ne moti dovolj pomembne mase ljubiteljev štirih vrat med naslajanjem ob pogledu na novost iz švedske tovarne.

Skoraj 4,8 metra dolg avtomobil se ponaša z linijo, ki izžareva eleganco in dinamiko. S 136 milimetri nad tlemi je celo malo višji od karavana, če to komu s težavami s križem lahko kaj pomaga. Svetlobna oprema mora biti vsenaokrog LED, tudi pri volvu je dovolj poudarjena in razpoznavno sporočilna. Testni S60 je v zimskem času ostal na 18-palčnih kolesih, po 15. marcu bodo novinarji poročali o 19-palčnih gumah 245/35.

4.761 mm dolgi S60 se postavlja v bok audiju A4, BMW-ju serije 3 in mercedes-benzu razreda C. Foto: Gašper Pirman

Štiripodročna klima

Prestižna mehko oblazinjena in talno polno razsvetljena notranjost je še ravno prav prostorna za udobno namestitev štirih do meter devetdeset visokih potnikov. Opremljenost različice R-design, ki se na zunaj izpostavlja z masko, je bolj prisotna v kabini. Mislimo na volan, stopalke, prestavno ročico, preproge, pragove in ne nazadnje udobne in oprijemljive sedeže v kombinaciji tkanine in usnja.

Digitalni instrumentni plošči sta dodana "head-up display" in osrednji zaslon z vodoravno in navpično razširitvijo s široko izbiro nastavitev, ki jim težko prideš do konca brez uporabe navodil na 600 straneh. Sprednja sedeža (električno se podaljša tudi sedalo) sta lahko po izbiri ogrevana samodejno, tudi način vzmetenja oziroma udobja vožnje se lahko prilagaja potnikom ("suspension control" na "eco", "comfort" ali "polestar"), odloča pa seveda voznik.

Mehko obdelana armaturna plošča je kombinirana s kovinskimi površinami z izstopajoče svetlečimi zračniki. V osnovi je preprosta, brez nepotrebnih dodatkov, na njej najdemo vsega skupaj tri stikala Foto: Gašper Pirman

Preprosto zasnovana vozniška kabina

Vsaj na prvi pogled glede na maloštevilna stikala. Dve za položaj vozila sta levo od volana, na levi prečki je tempomat, na desni upravljanje zaslona med merilniki. Na vmesni konzoli so zagon motorja, vrtljiv valjček "drive mode" in delovna zavora. Aja, pod osrednjim zaslonom je velik gumb za glasnost avdio sistema, vse druga pa je na dotik.

Povprečno spretni ljubitelji zaslonov na dotik so brž domači z dostopom do navigacije Sensus, povezave telefona z Androidom ali Apple CarPlayem in funkcijo Volvo on call, če pa hočejo izrabiti vse možnosti, ki jih ponuja ta volvo, jim ne uide podrobno branje navodil.

Kaj nas je zmotilo



Ničesar nismo rekli o prtljažniku, zato tukaj dodajamo, da s 442 litri približno za 40 litrov zaostaja za nemško konkurenco, vendar nas to ni posebej zmotilo.



Malo bolj pikolovsko se lotevamo upravljanja tempomata. Običajno je potreben kratek pritisk na stikali + ali – za spremembo hitrosti za en kilometer na uro, daljši pritisk pa za pet ali deset na uro, različno od znamke. Pri Volvu so zadevo obrnili, in sicer s kratkim pritiskom se hitrost spremeni za pet, z daljšim pa za en kilometer na uro.



Morda je to neobičajnost mogoče spremeniti med tisoč nastavitvenimi možnostmi, vendar nam tega ni uspelo izbrskati.

Osrednji zaslon je podrejen vozniku

No, tudi potniki lahko nekaj malega izberejo po svoje ali vsaj s soglasjem voznika, na primer stopnjo udobja vzmetenja. Sovoznik se lahko odloči za vnaprej ogrevan sedež, izbira glasbo, se povezuje, zadnja dva potnika pa se celo ločeno klimatizirata.

Prek osnovnega zaslona dostopa voznik do navigacije, medijskih možnosti, telefona, zadnjih uporabljenih aplikacij ali funkcij vozila. Levo in desno se odpreta še dva prikaza zaslona z množico nastavitev, od katerih bomo nekaj besed namenili tistim, ki se tičejo vožnje.

Z vrtljivim valjčkom za prestavno ročico se izbirajo možnosti "eco", "comfort", "individual" in "polestar", vsaka od njih pa se še dodatno prilagaja z dotikanjem zaslona. Foto: Gašper Pirman

Obvolanske prestave in "individual drive mode"

Ročno prestavljanje za dodatnih 187 evrov ponudi vozniku prave športne občutke, če štirikrat odkljuka načine "polestar" za odzivnost motorja, hitrost prestavljanja, delovanje vzmetenja in poseganje volana. S60 se prilepi k tlom, vendar hitrost skozi ovinke še vedno rahlo nadzira elektronika.

Zadnja stopnja, ki se za elegantno uglednega S60 skoraj ne spodobi, je klik na možnost "ESC sport mode" za zmanjšanje poseganja elektronske stabilnosti. Deluje, tako kot piše v navodilih, to pomeni, da zna volvo drseti skozi ovinek. Sicer elektronsko nadzorovano, ampak vseeno drsi.

Galerija: skrivnostni skandinavski šarm

"Kaj divjaš, saj voziš volvo?!"

Tako si je morda mislil pešec, ki se je mahajoč znašel na pločniku ob našem referenčnem ovinku, v katerega smo se, kot že večkrat, zapodili s tempomatom na 60 kilometrov na uro po garminu. Verjetno je bilo videti precej hitro, čeprav je volvo samodejno zmanjšal hitrost in iz ovinka odpeljal z 52 kilometrov na uro.

Menimo, da so za umiritev hitrosti možne tri razlage: (1) senzorji so prebrali nevarno približevanje sredinski črti, (2) senzorji so zaznali premočno nagibanje kot posledico bočnih sil ali pa je (3) imela prste vmes aktivna samoprilagodljiva šasija "Four C", ki spremlja in nadzira obnašanje vozila.

442-litrski prtljažnik zaostaja za konkurenti približno za 40 litrov. Smuči se lahko potisnejo skozi odprtino, za širše daljše predmete se s stikalom položijo naslonjala v dveh delih. Foto: Gašper Pirman

"Eco" brez merilnika vrtljajev

V volvu S60 si, bolj kot dinamike željnega, predstavljamo voznika, ki v meniju "my car" izbere vse možne načine "comfort", za polno Pod motornim pokrovom se skriva 250-glava konjenica, ki po homologaciji lahko shaja s povprečno porabo 6,8 litra na sto kilometrov. Bolj realni so tehnični podatki, ki navajajo vrednosti 7,1 do 8,0, kar pa kupcev avtomobila za 62 tisočakov ne zanima. Foto: Gašper Pirman udobje med vožnjo z manj agresivno konjenico. Z izbiro načina "eco" je mestna poraba ostala pod enajstimi litri, tudi s pomočjo učinkovitih sistemov start-stop in "auto hold".

Za varčnejši način vožnje po odprtih cestah ima S60 funkcijo "free-wheel eco coast". Med vožnjo po klancih z naklonom največ 6 odstotkov navzdol pri hitrosti vsaj 65 na uro deluje motor v prostem teku. Ko se prekine povezava z menjalnikom, se med merilniki izpiše "coasting".

V načinu "eco" voznik spremlja svojo "eko" učinkovitost na mestu merilnika vrtljajev, sicer pa je bencinskega navora dovolj, da se prestave zvrstijo pod 2.000 vrtljaji. Voznik lahko izbere še poseben prikaz zgodovine porabe goriva ("driver performance"), in sicer za 1, 10 ali 100 kilometrov nazaj.

Prvič 11,3 drugič 9,0

Prvih 400 kilometrov je bilo hitrih in to se je na točenju poznalo pri porabi. Na naslednjih 500 kilometrih ni bilo naglice, po točenju pa smo izračunali natančno 8,98. 200-kilometrsko relacijo izven avtocest smo prevozili s porabo 7,6 (povprečno 55 na uro), v času prometne konice po mestu pa 10,8 s povprečjem 23 na uro. Start stop v kombinaciji s funkcijo "auto hold" deluje pred semaforji odlično.

Kaj lahko naredi umirjena vožnja s tempomatom, največkrat preverimo na ravnicah Ljubljanskega barja. Pri 50 kilometrih na uro (1.500 vrtljajev v peti prestavi) porabi motor 4,5 litra, nato samo 5,5 pri 90 na uro (1.450 v osmi) in le 7,0 pri 130 kilometrih na uro (tako pokaže garmin, merilnika pa 134 in 2.100 vrtljajev). Na ta način bi lahko pritrdili tudi podatku iz homologacijske listine (6,8).

Digitalni instrumentni plošči sta dodana "head-up display" in osrednji zaslon z vodoravno in navpično razširitvijo s široko izbiro nastavitev, ki jim težko prideš do konca brez uporabe navodil na 600 straneh. Foto: Gašper Pirman

Švedsko jeklo je še vedno pojem

Foto: Gašper Pirman Na področju varnosti se Volvo izpostavlja z vizijo, po kateri v vozilih te znamke ne bi nihče umrl ali bil huje poškodovan. Lahko pa trdimo, da ga v zadnjih letih drugi proizvajalci uspešno dohitevajo, pač zaradi hitrega razvoja varnostnih tehnologij. Sistemi različnih opozoril, samodejnega zavijanja, preprečevanje izsiljevanja, tempomatov, radarskega zaznavanja živih in neživih ovir, zmogljivih kamer, porazdelitev sil pri trkih vključno s pametnimi sedeži in tako dalje so že široko razširjeni.

S60 je poleg navedenih funkcij opremljen tudi s senzorji, ki beležijo čas vožnje do vozila spredaj. Napravo omenjamo po eni strani zato, ker v vozilih drugih znamk še ni samoumevna, po drugi strani pa zaradi naše prometne zakonodaje. Ta nalaga plačilo globe, kadar sledimo nekomu na razdalji, ki jo prevozimo v manj kot dveh sekundah.

Na vprašanje, ali je S60 varnejši od tekmecev, odgovorimo takole. Varnostni sistemi so v srednjem razredu na sorodnih stopnjah. Navedbe različnih proizvajalcev o visoki trdnosti njihovih karoserij navadno preslišimo, vendar ljudem lažje ostanejo v spominu tiste, ki omenjajo švedsko jeklo. Morda tudi lažje pritrdimo varnostnim zagotovilom, ki prihajajo iz okolja z večdesetletno tradicijo, kakršno sta ustvarila Volvo in Saab.

Foto: Gašper Pirman