Poljaki vam za 60 tisoč evrov izdelajo ''novega'' land rover defenderja #foto

Foto: Land Serwis Izdelovati so jih prenehali januarja 2016

Vsi ljubitelji tega klasičnega neuničljivega terenca so z žalostjo sprejeli dejstvo, da so ga pri Land Roverju prenehali proizvajati januarja leta 2016. Vse od takrat je praktično nemogoče dobiti povsem nov primerek defenderja. Temu so se odločili narediti konec pri poljskem podjetju Land Serwis. Poljaki se niso mogli sprijazniti s tem, da so Angleži ukinili ta priljubljen SUV.

Na podlagi 25-letnih izkušenj pri opravljanju servisnih storitev in s pomočjo specializiranih tehničnih prostorov ter neizčrpne zbirke rezervnih delov so v Krakovu začeli projekt Defender factory oziroma tovarna defenderja.

Izdelajo ga iz novih in rabljenih delov

Poljaki so že izdelali prvi avto, ki ga bodo uporabili za promocijske namene. "Naš namen je bil izdelati avtomobil z uporabo novih, predelanih ali rabljenih delov, ki so bili popolnoma obnovljeni. Rezultat je avto, ki s svojo opremo in zmogljivostmi pusti tovarniško različico odprtih ust. Ta avto je prikaz naših zmožnosti," je dejal Piotr Kowal, vodja podjetja Land Serwis.

So le eni izmed štirih zunanjih izdelovalcev šasij

Glavna prednost podjetja pred drugimi tekmeci je, da pri njih uradno izdelujejo šasije za defenderje. Zunaj Velike Britanije obstajajo le štirje takšni proizvajalci, zato pri njih lahko izdelajo šasijo povsem po individualnih potrebah. Tako lahko pri Land Serwis dodajo drugačno vzmetenje, motorje ali dodatne rezervoarje. Hkrati lahko dodajo mehanični vitel, ojačitev strehe ali dodatne vitle za zahtevnejše terenske podvige.

Cene za izdelavo novega defenderja se začnejo pri približno 60 tisoč evrih, odvisne pa so predvsem od potreb posameznika.

Foto: Land Serwis

Foto: Land Serwis