Pogon, ki je v senci "zvezdniške" elektrike: upravičeno?

Čeprav nekaj proizvajalcev še razvija tehnologijo vodikovih gorivnih celic, je njihovo število na evropskem avtomobilskem trgu povsem zanemarljivo. Od leta 2014 so 2018 so jih v državah Evropske unije prodali le 856, kažejo podatki raziskave Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA.

Delež je na evropskem avtomobilskem trgu še zanemarljiv

Lani so tako prodali 266 avtomobilov na vodikove gorivne celice. Za primerjavo, v enakem obdobju so trgovci našli kupce za 301 tisoč električnih oziroma priključno-hibridnih avtomobilov, pa 5,4 milijona avtomobilov z dizelskim in 8,5 milijona avtomobilov z bencinskim motorjem. Tržni delež vodikovih avtomobilov je torej povsem zanemarljiv.

Prodaja novih avtomobilov s pogonom na vodikove gorivne celice v EU:

2014 2015 2016 2017 2018 38 176 123 253 266

vir: ACEA

Hyundai je v Koreji za novega nexa dobil 5.500 naročil. Foto: Hyundai

Mercedes-Benz je kot prvi avtomobilu na vodikove gorivne celice dodal še manjšo klasično litij-ionsko baterijo. Foto: Gašper Pirman Več kot polovico jih prodajo Nemcem

Pričakovano je največ prodanih avtomobilov v Nemčiji, kjer država med vsemi tudi najbolj aktivno vlaga v zelo drago polnilno infrastrukturo. Ta je bila do zdaj ena glavnih ovir za večji potencial tovrstnih vozil.

Pet evropskih držav z največ prodanimi avtomobili na vodikove gorivne celice so Nemčija (154), Velika Britanija (36), Francija (36), Nizozemska (13) in Belgija (8).

V Nemčiji imajo lastniki toyote mirai in bodoči lastniki športnega terenca GLC F-cell za zdaj na voljo že nekaj več kot petdeset polnilnih mest. Od tega jih je pet v Stuttgartu in bližnji okolici. Do konca leta 2019 bo ta številka narasla na 100, do leta 2023 pa na 400 polnilnih črpalk.

Hyundai presenečen nad povpraševanjem Korejcev

Marsikje pa je drugače, kar dokazuje primer Hyundaia. Lani so začeli izdelovati drugo generacijo modela nexo in načrtovali letno prodajo 1.500 vozil. Nato so samo v Koreji zanj dobili 5.500 naročil in zato bodo potencialni kupci nexa iz Evrope ali ZDA zanj morali čakati dlje.

Hyundai bo z vlaganji v proizvodne kapacitete sposoben letno izdelati 40 tisoč vozil na vodikove gorivne celice, kar je primerljivo s Toyoto in njihovih tovrstnim modelom mirai. Po oceni Hyundaijevega vodja programa vodikovih gorivnih celic Sae-Hoona Kima, bi morali za uspešen poslovni model tega pogona letno izdelati 200 tisoč avtomobilov. Kim je za britanski Autocar napovedal, da bi se lahko to zgodilo v roku pet let. Ob takem obsegu proizvodnje se bodo pocenile nabavne komponente in avtomobil bi bil lahko cenovno že primerljiv s klasičnimi električnimi avtomobili.

Ko smo letos vozili Mercedes-Benzov GLC s pogonom na vodikove gorivne celice, so odgovorni večjo vlogo tega pogona napovedali šele za obdobje čez 20 ali celo 30 let.