Audi ima jasen cilj: dve leti tudi še "bencinske” novosti #foto

Audi ostaja pri svoji sklenjeni strategiji elektrifikacije. Do konca desetletja bodo služili tako z elektriko kot bencinom (in dizlom), a čez dve leti bodo predstavili zadnji nov klasični model.

Q6 e-tron je prvi Audijev avtomobil s platforme PPE. Foto: Audi Audi je pred dnevi razkril svoj prvi avtomobil z napredne in namenske električne platforme PPE. Čeprav je večina proizvajalcev v zadnjih mesecih izpostavljala upočasnitev rasti prodaje električnih avtomobilov, pri Audiju ostajajo zvesti strategiji prehoda na električne avtomobile.

Kako kaže trenutno? Lani so imeli pri Audiju 69,9 milijarde evrov prometa, zaslužili pa so 6,3 milijarde evrov. Prodali so 1,8 milijona novih avtomobilov, od tega je bilo električnih 178 tisoč. Tako kot pri skoraj vseh znamkah je torej delež električnih še vedno zelo majhen, toda ključne novosti iz proizvodnje šele prihajajo.

Audijevo razkritje novega Q6 e-tron v Ingolstadtu. Foto: Audi

Foto: Audi

V sklopu razkritja Q6 e-tron je izvršni direktor podjetja Gernot Döllner povedal, da sicer do konca desetletja želijo zaslužiti kar največ tako z električnimi kot tudi klasičnimi avtomobili. Döllner je poudaril, da bo Audi svoj zadnji nov avtomobil s klasičnim motorjem razkril leta 2026. Od tega leta naprej bodo vse novosti električne, seveda pa bodo do konca življenjskega cikla še izdelovali obstoječe modele s klasičnimi motorji.

Že letos novi Q5, čez tri leta pa najcenejši električni A2 ali Q2

Pri tem je Döllner razkril, da bo leta 2027 Audi ponudil tudi svoj najmanjši električni avtomobil. Za zdaj še ni jasno, na kateri platformi ga bodo izdelali – po poročanju britanskega Autocar je mogoča tudi uporaba Volkswagnove platforme MEB. Vstopni model se bo predvidoma imenoval A2 ali Q2, saj bo Audi električnim vozilom namenil sode oznake, klasičnim pa liha števila.

Še pred tem bodo na ceste pripeljali ti novi Audijevi modeli – po Q6 e-tron sledi še njegova limuzinsko-karavanska izvedba A6 e-tron, ki prav tako prihaja s platforme PPE. Že letos bodo predvidoma razkrili tudi novo generacijo modela A5 in Q5, kjer pa bodo za pogon še skrbeli klasični motorji. Klasični audi A4 se poslavlja, saj ga bo v prihodnje nasledil povsem električni A4 e-tron.