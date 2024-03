Audijevo razkritje: obeti so veliki, bo to nov velik tehnični preskok?

Foto: Audi Audi je novi avtomobil razkril v Ingolstadtu in to bo prvi električni model, ki ga bodo Nemci izdelovali v svoji osrednji tovarni. Novi Q6 e-tron je do zdaj najresnejši Audijev poskus na področju elektromobilnosti in tudi prvi namensko izdelani električni model.

Že znani audi e-tron (zdaj Q8 e-tron) izhaja s klasične "fosilne" platforme, Q4 e-tron izdelujejo na Volkswagnovi platformi, e-tron GT pa je nišni električni športnik in brat porscheja taycana. Pri Q6 e-tronu je drugače, saj gre za vozilo z naprednejše 800-voltne platforme PPE. Razvijali so jo skupaj s Porschejem in zato ima Q6 e-tron marsikaj skupnega z novim porsche macanom.

Moč pogona 285 ali 380 kilovatov

Q6 e-tron je dolg 4,77 metra, širok je 1,94 metra in ima 2,90 metra medosne razdalje.

Kapaciteta baterije bo neto 95 kilovatnih ur (kWh), sistemska moč dvojnega elektromotorja pa glede na različico (Q6 ali SQ6) 285 oziroma 380 kilovatov.

Foto: Audi

Audi obljublja enakomerno krivuljo polnjenja

Bistvo je v 800-voltni tehnologiji, ki na ustrezni polnilnici omogoča konično moč polnjenja do 270 kilovatov – enako kot novi macan. Od deset do 80 odstotkov bo mogoče avtomobil (spet na ustrezni polnilnici) napolniti v 21 minutah, kar glede na veliko baterijo obljublja zelo stabilno krivuljo moči polnjenja.

Po standardu WLTP doseg znaša do 625 oziroma 598 kilometrov. Najvišja hitrost obeh različic presega 200 kilometrov na uro. Q6 e-tron bo tako tudi odličen potovalni avtomobil, ki bo kos tudi daljšim vožnjam po Evropi. V desetih minutah polnjenja bo mogoče dodati več kot 250 kilometrov dosega.

Pri polnjenju na 400-voltnih polnilnicah DC bo sistem baterijo razdelil v dva dela in jo polnil vzporedno z močjo do 135 kilovatov. To je prva taka rešitev pri Audiju, ki jo bo na združljivih polnilnicah zagotavljal tudi "Teslin" sistem polnjenja priključi in polni brez potrebe po dodatni voznikovi aktivaciji.

V Nemčiji zanj vsaj slabih 75 tisočakov

Z omenjeno 2,9-metrsko medosno razdaljo ponuja veliko prostora za potnike zadaj, prtljažnik meri od 526 do 1.529 litrov. Spredaj so poskrbeli še za 64-litrski dodatni prtljažnik. Vlečna moč Q6-etron znaša do 2,4 tone.

V Nemčiji bo klasični Q6-etron stal od 74.700 evrov, različica SQ6 pa od 93.800 evrov. Cene za druge trge še niso znane, na ceste pa bodo avtomobili pripeljali letos poleti.

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi