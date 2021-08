Odločitev že jutri? Slovenci lahko dobimo novega evropskega prvaka.

Aleš Prek je letos nastopil in končal na štirih dirkah za evropsko prvenstvo, tisto na Slovaškem pa so odpovedali. V svojem razredu je trikrat zmagal in bil enkrat drugi. Skupno med avtomobili zaseda odlično drugo mesto.

Aleš Prek je letos nastopil in končal na štirih dirkah za evropsko prvenstvo, tisto na Slovaškem pa so odpovedali. V svojem razredu je trikrat zmagal in bil enkrat drugi. Skupno med avtomobili zaseda odlično drugo mesto. Foto: Ascoli

Prvič po desetih letih spet lahko osvoji naslov evropskega prvaka. In za dosego takega cilja se je pripravljen z očetom in prijateljem prevoziti na tisoče kilometrov.

Spomin na leto 2011, ko je Prek prav v Ilirski Bistrici osvojil prvi naslov evropskega avtomobilskega prvaka za športnika iz Slovenije. Foto: osebni arhiv Danes in jutri bo Aleš Prek lahko spal doma. Predzadnja gorska dirka evropskega prvenstva bo potekala v Ilirski Bistrici in tam bi Vrhničan že lahko dosegel osnovni cilj letošnje sezone. Na štart prihaja kot vodilni voznik razreda 5 v kategoriji avtomobilov, kjer je v skupni razvrstitvi trenutno drugi.

“Najprej bi poudaril, da se zelo veselim dirke doma. Slovenske dirke so v celoti organizacijsko izredno dobre, enako velja tudi za njihov varnostni faktor. Asfalt je zelo kakovosten, ograje so dvojne in dobro utrjene. Tu pa so še ljudje, ki skrbijo za našo varnost. To so sodniki ob progi, ki jim zelo zaupam. Tu se slovenske dirke odstopajo od ostalih,” pravi Prek, ki bo danes in jutri spet dirkal s preizkušeno hondo civic type R.

Prek bo v Ilirski Bistrici danes in jutri osredotočen predvsem na evropsko prvenstvo, zavihti pa se lahko med najboljše tudi v državnem prvenstvu Foto: Ascoli

FIA dirkalnike za gorsko prvenstvo letos po razredih razvršča na podlagi tako imenovanega “performance” faktorja, ki je dejansko nekakšen količnik mase vozila, moči motorja in aerodinamičnih dodatkov. Vodilni v konkurenci avtomobilov, to je Italijan Antonino Migliuolo (mitsubishi lancer) sodi v razred 3 in ker tam nima pravega tekmeca, redno zmaguje.

Kdor zmaga v razredu, dobi optimalnih 25 točk tudi za skupno razvrstitev. Prek si točke v razredu 5 deli predvsem z Madžarom Nagyjem, ki se je v ta razred uvrstil kljub močnejšemu BMW-ju E36. Letos sta se neposredno pomerila na dveh dirkah. Enkrat je bil hitrejši Prek, drugič Nagy. Prekova prednost vsaj v razredu 5 je velika

Trenutni vrstni red v EP - kategorija 1



1. Migliuolo (mitsubishi lancer) 105,5 t., 2. Prek (honda civic) 80,5 t., 3. Bratschi (mitsubishi lancer) 68 t., 4. Ambruz (mitsubishi laner) 68 t., 5. “Dubai” (mitsubishi lancer) 52 t., …

“Madžar Nagy je že vozil tudi svetovno prvenstvo WTCC. Letos se kar lepo boriva. Na vožnjo sva sekundo narazen. Vsaka dirka je stresna. Sicer pa je sezona do zdaj potekala po željah, ki sem si jih zastavil. V nekem pametnem ritmu želim odpeljati dirko v Ilirski Bistrici in da postanem prvak v razredu 5. Ne smem pa odstopati niti od skupnega seštevka, kjer sem drugi. Od drugega do petega mesta nas loči le nekaj točk. Treba bo odpeljati dve dobri dirki, vsaj na skupno razvrstitev pa nimam neposrednega vpliva,” o možnostih razmišlja Vrhničan.

Prek želi že v Ilirski Bistrici potrditi naslov prvaka v razredu 5, obeta se zanimiv obračun za naslov prvaka v skupni razvrstitvi avtomobilov oziroma kategorije 1. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Ascoli

Steze v evropskem prvenstvu so zelo različne. V Španiji je bila podobna hitrostni preizkušnji v reliju, v Italiji je bilo kot na dirkališču, na Poljskem so imeli zelo drseč asfalt.

Ne smeš prehitro zavirati, tako pred krožiščem kot pred šikanami. “Najpomembnejši ovinek je tisti skozi tako imenovani “usek” proti dolgi ravnini. Tu se deli pol sekunde za tistega, ki gredo na polno in tiste, ki malo popustijo plin oziroma sekundo za tiste, ki celo malo zavirajo. Sledi dolga ravnina in naslednji ovinek, ki ga dejansko ne vidiš. Točno moraš določiti točko zaviranja. Jaz se tja pripeljem z okrog 200, najboljši s prototipi pa tudi z 250 ali 260 kilometri na uro. In to v dolg in zahrbten ovinek, ki se ga slabo vidi,” razlaga Prek.

Izjemoma pot na dirko ne bo dolga nekaj sto kilometrov

Tokrat bo izjemoma dirkal zelo blizu domače Vrhnike in tudi zadnja dirka evropskega prvenstva v istrskem Buzetu ne bo daleč. Na ostalih dirkah letos je bilo drugače. Enkrat je v desetih dnevih prevozil 4.500 kilometrov. Sam se na dirko odpravi s svojim avtomobilom, s katerim tudi trenira pred dirko, kombi z dirkalnikom pa peljeta oče Lojze in prijatelj-mehanik Primož.

“Zame se dirka začne, ko grem od doma. Poskrbeti moram za kombi, da je poln goriva in da je vse pripravljeno. In konča se, ko se oče in Primož vrneta s kombijem in dirkalnikom doma. Vse dirke so bile oddaljene vsaj 800 kilometrom. Takrat smo neprespani. Vozimo ponoči in povratek domov je res krut. Hvaležen sem Primožu, ki je nekajkrat vozil drugi del noči in je šel nato zjutraj v ponedeljek neposredno v službo. Za taka odrekanja moraš enostavno živeti.”