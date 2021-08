Po nov rekord? Zvezdnik Pikes Peaka prihaja v Slovenijo. #video

Faggioli je med leti 2014 in 2019 kar šestkrat zapored zmagal v Ilirski Bistrici. Lani dirka ni štela za EP in zato ga na štartu ni bilo. Simone Faggioli je star 43 let, in danes je težko najti voznika, ki bi bil sposoben s športnim prototipom na povsem navadni cesti, seveda za vsakdanji promet zaprti, voziti hitreje in drzneje. Za volanom prototipa norma M20 FC sedi v enem najbolj skrajnih tovrstnih dirkalnikov vseh časov. Na prvi pogled bolj sodi na dirkališča, toda gorske dirke brez izletnih con?

Tu njegovo početje postane zares divje, težko obvladljivo in vsaj za laike ob cesti resnično nekaj norega. Faggiolija v nekaj sekundah ta prototip, ki ga poganja trilitrski motor V8, izstreli do vrtoglavih hitrosti. Pred leti je na eni izmed gorskih dirk že presegel hitrost 300 kilometrov na uro. Tudi med Ilirsko Bistrico in Šembijami, kjer bo konec tedna nastopil v okviru gorske dirke evropskega prvenstva, pospeši na več kot 250 kilometrov na uro.

Faggioli je že enajstkrat postal evropski in štirinajstkrat italijanski državni prvak. Sin nekdanjega gorskega dirkača Maria Faggiolija se je že zapisal med nesmrtna imena tovrstnega dirkanja. V Ilirski Bistrici ga v soboto in nedeljo čaka nov obračun z velikim tekmecem Christianom Merlijem in Francozom Sebastienom Petitom, prav z Merlijem pa se tradicionalno borita za naslov evropskega prvaka.

Video - tako je Faggioli vozil na Pikes Peak

Italijanski dirkač je pred tremi leti mednarodno zaslovel po odlični predstavi na ameriški gorski dirki Pikes Peak. Tudi tam je nastopil s prototipom francoske Norme, le da so vanj namesto atmosferskega namestili Nissanov šestvaljni motor biturbo. Ta je bil mnogo bolje prilagojen razmeram na visoki nadmorski višini, kjer je kisika že znatno manj in imajo zato klasični atmosferski motorji več težav.

V senci Romaina Dumasa, ki je takrat z Volkswagnovim električnim prototipom ID.R postavil nov absolutni rekord steze, je drugo mesto osvojil prav Faggioli z mnogo manjšo ekipo in podporo. Dumasov čas je bil sedem minut in 57 sekund, Faggiolijev pa osem minut in 37 sekund. Hitrejši od Italijana je bil le še Sebastien Loeb s Peugeotovim namensko izdelanim dirkalnikom 208 T16, s katerim je Loeb rekord Pikes Peaka držal pet let. Njegov čas je znašal osem minut in 13 sekund.

Trenutek, ko se Faggioli požene s štarta in začne svoj slabi dve minuti dolg dirkaški ples do Šembij. S športnimi prototipi in formulami je prijavljenih 27 voznikov. Foto: Gregor Pavšič

Slovenski dirkač iz Nemčije je Patrik Zajelšnik, ki prav tako vozi Normin športni prototip. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Prav včeraj je Faggiolijeva ekipa prek družbenih omrežij napovedala prihod v Slovenijo, kjer pa bo Italijan le eden izmed kar 211 prijavljenih voznikov ter voznic za najpomembnejšo gorsko dirko leta v Sloveniji.

Vse od leta 2007 je gorska dirka med Ilirsko Bistrico in Šembijami del evropskega gorskohitrostnega prvenstva. Tako bo tudi ta konec tedna, ko bo na petkilometrskem odseku potekala predzadnja dirka letošnjega evropskega prvenstva. Ker se bližamo odločilnim vožnjam v sezoni, lahko za ilirskobistriško dirko napovemo odlično konkurenco. Organizatorji so namreč prejeli 211 prijav, in med njimi so vsi najboljši iz evropskega tekmovanja, ki ga FIA lani ob epidemiji covid-19 ni izpeljala.

Ponovno prestižni italijanski obračun za skupno zmago

Prva favorita dirke bosta Simone Faggioli (norma M20 FC) in Christian Merli (osella FA30), ki sta že stara znanca tako z dirk evropskega prvenstva kot tudi iz Ilirske Bistrice. Predlani je bil Faggioli od Merlija hitrejši za 3,8 sekunde. Več kandidatov s formulami in športnimi prototipi se bo še pomerilo za preostalo mesto na zmagovalnih stopničkah. To so Sebastien Petit (nova NP-01), Patrik Zajelšnik (norma M20 FC), izkušeni Fausto Bormolini (reynard 2KL) in drugi. V konkurenci dvolitrskih formul bo vrh naskakoval še en Slovenec, in sicer Vladimir Stankovič (lola B09). Skupno je na dirko s formulami in športnimi prototipi prijavljenih 27 voznikov.

Slovenski adut za visoka mesta med "turističnimi" avtomobili je državni prvak Milan Bubnič (lancia delta). Foto: Uroš Modlic

Lani je bil proti Šembijam zelo hiter Avstrijec Stefan Promok z mitsubishi lancerjem, ki bo na štartu tudi letos. Foto: Uroš Modlic

Atraktiven dirkalnik iz slovenskih vrst, to je subaru imprezo, vozi tudi Gregor Vouk. Foto: Uroš Modlic

Posebno mikavni bodo tudi najhitrejši vozniki predelanih "turističnih" avtomobilov. Navijači ob progi bodo najbolj stiskali pesti za Pivčana Milana Bubniča (lancia delta), vloga favorita v tej konkurenci pa vseeno pripada nekaterim tujim voznikom. To so Karl Schagerl (vw golf G60 rallye), Ronnie Bratschi (mitsubishi lancer), Stefan Promok (mitsubishi lancer) in Dan Michl (lotus elise), v sam vrh pa ciljajo še Domagoj Pereković (mitsubishi lancer), "Dubai" (mitsubishi lancer), Felix Pailer (lancia delta), Nicolas Werver (porsche GT2) in še nekateri.

Bubnič bo poskušal dirko spet končati na vrhu slovenskega državnega prvenstva. Tam je letos dvakrat zmagal, a imel s preostalih dveh dirk slab točkovni izkupiček. Na dirko v Ilirski Bistrici tako ne prihaja kot vodilni v skupnem seštevku, kjer pa le nekaj točk loči Matica Kogeja (mitsubishi lancer), Matevža Čudna (renault clio) in Bubniča. Prvič po Gorjancih na dirki pričakujemo Mateja Grudnika (renault clio).

Matevž Čuden (renault clio) še vedno vodi v državnem prvenstvu. Pred Kogejem ima tri točke, pred Bubničem pa pet točk prednosti. Foto: Uroš Modlic

Zanimiv bo nastop Vrhničana Aleša Preka (honda civic), ki letos redno nastopa na dirkah evropskega prvenstva. Tam vodi v svojem razredu 5, obenem pa je drugi v skupni razvrstitvi kategorije avtomobilov. V vodstvu je Antonino Migliuolo (mitsubishi lancer), razlike med drugim in petim mestom pa so zelo majhne. Prek, ki bi se lahko zavihtel tudi med prve tri v slovenski razvrstitvi, je pred desetimi leti prav v Ilirski Bistrici slavil evropski naslov gorskega prvaka.

V državnem prvenstvu omenimo izenačeno divizijo 1, kjer vodstvo v skupnem seštevku brani Klemen Trček (MG ZR 105). Tudi tokrat bosta glavna tekmeca voznika dveh Renaultovih dirkalnikov clio rally5, to sta Domen Svet in Luka Brus. V pokalnem prvenstvu Twingo pa bomo že v nedeljo dobili letošnjega prvaka v gorski razvrstitvi. Trenutno najbolje kaže Mihi Fabijanu, do naslova lahko pripeljejo še Dejan Krofl, Blaž Cimrmančič in David Stušek.