Od tri do pet tisočakov? Napovedal je občutne podražitve.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi avtomobili in standard Euro 7

Čeprav novi okoljski standard termičnih motorjev Euro7 še ni natančno določen, bo zagotovo prinesel občutne podražitve novih avtomobilov. Te naj bi znašale več tisočakov za vsak avtomobil. Okrog leta 2025 bi se lahko zgodilo več pomembnih prelomnih točk, tako pri izenačevanju cen bencinskih in električnih vozil kakor tudi sistemov solastništva v mobilnosti nove dobe.

Ne le surovine in pogonska energija, na ceno avtomobilov bo vplival tudi prehod na novi okoljski standard Euro7. Foto: Shutterstock S prvim julijem je vodenje znamke Volkswagen prevzel Thomas Schäfer, ki je ob tej priložnosti komentiral tudi prihodnje razmere na avtomobilskem trgu. Schäfer je v intervjuju za nemški Welt am Sonntag napovedal občutno podražitev avtomobilov z motorji na notranje izgorevanje. Poleg vse višjih vrednosti surovin bo na podražitev vplival tudi prehod na novo generacijo motorjev po standardu Euro7.

Vložek v motorje z manj izpusti bo stal od tri do pet tisoč evrov na avtomobil. To bo močno vplivalo predvsem na razred najmanjših in s tem tudi najcenejših avtomobilov. Vstopna meja za nakup novega avtomobila se bo po oceni Schäferja občutno zvišala, saj ocenjena podražitev pomeni tudi znaten delež vrednosti vozil v območju pod 20 tisočaki.

Leta 2025 točka preloma? Cene bencinskih in električnih avtomobilov se bodo zbližale.

Normativi Euro7 sicer še niso natančno določeni. Predsednik Renaulta Luca de Meo je pred meseci na podobno temo predvidene podražitve v povprečju ocenil na tisoč evrov.

Standard Euro7 bo nedvomno še pospešil zmanjševanje deleža novih avtomobilov s klasičnimi bencinskimi ali dizelskimi motorji. V Evropi ti komaj še držijo več kot polovični tržni delež. Električni avtomobili se bodo cenovno še bolj približali modelom z bencinskimi motorji. Schäfer za leto 2025 napoveduje novo generacijo električnih malčkov.

Thomas Schäfer napoveduje od tri do pet tisoč evrov dražje avtomobile. Foto: Volkswagen

Okrog leta 2025 lahko na cestah pričakujemo naval novih električnih mačkov. Foto: Instagram Gilles Vidal

Volkswagen bo takrat predstavil novi model ID.2, ki naj bi imel vstopno ceno pod 25 tisoč evri. Podoben avtomobil bodo znotraj koncerna predstavili tudi pri Škodi in Seatu, enako električno "petko" že leto prej napoveduje tudi Renault.

Schäfer pa je v pogovoru izpostavil nujnost upoštevanja celotnih lastniških stroškov in ne le nakupne cene. Po oceni Nemca je električni avtomobil, z upoštevanjem vseh stroškov, danes lahko že do 25 odstotkov cenejši od primerljivega vozila z bencinskim ali dizelskim motorjem.

Mnogi avtomobilisti pripravljajo teren za mobilnost nove dobe

Poudariti velja, da napovedane podražitve začenjajo temeljne premike na avtomobilskem trgu. Največji proizvajalci so resneje zagrizli v vprašanje zmanjšanega deleža lastniških avtomobilov. Volkswagen napoveduje svojo mobilnostno rešitev z uporabo različnih oblik najemov, v ta namen so prevzeli velikana ponudbe "rent-a-car" Europcar, Renault pripravlja storitev Mobilize, Toyota sistem Kinto in podobno.

Prednost višjim maržam, ki kompenzirajo slabšo prodajo in zagotavljajo razvojna sredstva?

Trenutne razmere kažejo, da so proizvajalci dali prednost zaslužku na prodani avtomobil in da ne lovijo več rekordnih proizvodnih številk za vsako ceno. Z višjimi maržami kompenzirajo trenutno precej manj obsežno prodajo in s tem tudi financirajo razvojna vlaganja v elektromobilnost oziroma v vse alternativne oblike pogonov.

Kot je v pogovoru za Siol.net povedal Matej Čer, ki v Sloveniji vodi projekt souporabe avtomobilov Avant2Go, bi se lahko povprečni lastniški stroški novega avtomobila z zdajšnjih 500 povečali tudi na 700 ali 800 evrov.