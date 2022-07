Devet držav prebilo magično mejo, Slovenija ostaja predzadnja

S “slovenskim” renault twingom smo pred tedni po Sloveniji zlahka naredili tisoč kilometrov in to brez tako imenovanega hitrega polnjenja.

S “slovenskim” renault twingom smo pred tedni po Sloveniji zlahka naredili tisoč kilometrov in to brez tako imenovanega hitrega polnjenja. Foto: Gregor Pavšič

Prodaja električnih avtomobilov se je v drugem četrtletju v Evropi krepila in znašala že skoraj 10 odstotkov vse prodaje novih osebnih avtomobilov, kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA. Podobni so tudi rezultati za prvo polletje.

Delež električnih avtomobilov je znašal 9,9 odstotka, skupni delež vseh alternativnih pogonov (všteta tudi plina CNG in LPG) pa je bil v Evropi (EU, Velika Britanija, Norveška, Islandija, Švica) 46-odstoten. Za bencinskimi motorji (v EU imajo še 37,9-odstotni delež) je bil drugi najbolj razširjen pogon hibrid (22,8 odstotka).

Na vse prodajne trende sicer trenutno močno vplivajo razpoložljivosti vozil, a se s temi težavami soočajo domala vsi evropski trgi in proizvajalci.

Foto: Gregor Pavšič

Med državami, kjer so imele v prvem polletju alternativni pogoni največji delež v prodaji novih osebnih avtomobilov, izstopa jasno predvsem Norveška. V šestih mesecih so tam prodali skoraj 64 tisoč avtomobilov z alternativnimi pogoni (54 tisoč povsem električnih), ob tem pa le še slabih pet tisoč bencinskih in dizelskih avtomobilov. To pomeni 93-odstotni delež alternativnih pogonov.

Vsaj 50-odstotni delež prodaje alternativnih pogonov je letos doseglo devet držav. Poleg Norveške so to še Islandija, Finska, Švedska, Nizozemska, Danska, Italija, Velika Britanija in Švica.

Foto: Gregor Pavšič

Od Slovenije slabša le Bolgarija, le vsak peti prodani slovenski avtomobil z alternativnim pogonom

Slovenija še naprej ostaja na predzadnjem mestu med evropskimi državami. Tradicionalno je za nami le Bolgarija. Delež alternativnih pogonov se je v Sloveniji sicer povečal na 20 odstotkov, manj kot 30-odstotni delež imajo še štiri države; te so Hrvaška, Slovaška, Litva in Češka.

Prodaja novih osebnih avtomobilov v prvem 1. polletju 2022:

Alternativni pogoni Bencin in dizel delež alternativnih (%) Norveška 63.789 4.716 93,1 Islandija 6.709 2.559 72,4 Finska 29.025 14.471 66,7 Švedska 89.423 54.761 62,0 Nizozemska 89.026 64.682 57,9 Danska 40.193 33.356 54,6 Italija 355.715 328.628 52,0 V. Britanija 404.877 397.202 50,5 Švica 55.023 54.577 50,2 Madžarska 27.241 30.172 47,4 Romunija 27.338 31.374 46,6 Francija 352.377 419.603 45,6 Irska 29.265 35.909 44,9 Nemčija 548.260 689.708 44,3 Luksemburg 8.980 12.831 41,2 Poljska 86.889 125.501 40,9 Španija 161.127 246.630 39,5 Portugalska 29.383 46.066 38,9 Grčija 21.328 33.470 38,9 Avstrija 41.744 66.862 38,4 Estonija 4.041 7.116 36,2 Ciper 2.071 4.062 33,8 Latvija 2.668 5.493 32,7 Belgija 63.302 132.085 32,4 Hrvaška 6.537 17.009 27,8 Slovaška 10.969 28.984 27,5 Litva 3.790 10.214 27,1 Češka 20.622 78.294 20,8 Slovenija 5.182 20.665 20,0 Bolgarija 921 13.628 6,3

vir: ACEA