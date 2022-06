Novi VW pri nas: njegov trg je letos zrastel za 40 odstotkov

Pri Volkswagnu počasi spoznavajo vse pasti, ki jih prinaša elektrifikacija. Ne le razviti avtomobil po zadnji modi in ga tehnološko pripraviti na 21. stoletje, prilagoditi so morali proizvodne procese in navsezadnje prilagoditi tudi prodajni proces svojih električnih avtomobilov. Rezultat vsega zgoraj napisanega je ID.5, ki bi moral po prvih grobih napovedih na ceste zapeljati že proti koncu lanskega leta, zaradi težav s polprevodniki so njegov prihod zamaknili na februar, vojna v Ukrajini pa je ta prihod še zamaknila do začetka poletja. Zdaj je ta oblikovno poseben in vsekakor vpadljiv električni športni terenec na voljo tudi slovenskim kupcem. V letošnjem letu jih bodo prodali približno sto po ceni vsaj 52 tisoč evrov.

K sreči (ali na jezo nekaterih) je ID.5 avto, podprt s številnimi procesorji in računalniškimi komponentami, zato so pri Volkswagnu lahko hitro odgovorili na zahteve in kritike, ki so jih odkrito povedali lastniki ali novinarji. Da danes se praktično vsak avtomobil lahko posodobi na daljavo, preko tovarniško vgrajene SIM kartice z dostopom do mobilnega interneta. ID.5 tako ne prinaša le svojevrstne oblike zadka, temveč je že posodobljen na najnovejši operacijski sistem, ki prinaša (vsaj še nekaj mesecev) nekaj novosti v primerjavi z ID.3 ali ID.4.

Trg močno pod lanskim letom

"Slovenski trg je globoko v minusu, 20 odstotkov pod lanskim letom. Pri Volkswagnu smo padli še več kot trg, za 25 odstotkov. To nas nič ne skrbi, lansko leto smo imeli odličen štart. Odlično zalogo in posledično nadpovprečno visoko prodajo, zato je ta padec v primerjavi z enakim obdobjem lani višji," je na slovenski premieri ID.5 povedal Marko Škriba, direktor Volkswagna v Sloveniji.

Škriba je obenem izrazil zadovoljstvo nad izboljšanjem razmer z dobavo, ki jih je zakrivilo pomanjkanje polprevodnikov. "Razmere z dobavo avtomobilov so se izboljšale, polovica naše modelne palete ima čas dobave že znotraj običajnih šestih mesecev, tretjina jih je znotraj osmih mesecev in pri tretjini modelov še zaznavamo težave ter daljši čas dobave," je še povedal Škriba.

Tehnično gledano se ID.5 in ID.4 med seboj ne razlikujeta, razen (vsaj za zdaj) po programski različici in seveda po zunanji strešni liniji. Foto: Gašper Pirman

Na voljo so trije paketi, vsak ima enako baterijo z zmogljivostjo 77 kilovatnih ur, vendar se med seboj razlikujejo po moči elektromotorja in opremljenosti. Foto: Gašper Pirman

Na drugi strani trg električnih avtov hitro raste

Zanimiv je tudi pogled na trg električnih avtomobilov, ki se je po lanskem zatišju končno prebudil. "Trg električnih avtomobilov je občutno narasel, za 40 odstotkov v primerjavi z lanskim letom. Posledično so zrasli vsi proizvajalci, tudi tisti, ki so v zadnjih letih prodali le nekaj električnih avtomobilov na leto. Tesla je postala prva, a njihova rast je zanimiva, saj količina prodanih avtomobilov iz meseca v mesec zelo niha. Glede na trenutno rast bi lahko letos prodali več kot dva tisoč električnih avtomobilov, smo pa pri Volkswagnu v prvih petih mesecih zabeležili 50-odstotni padec prodaje. A tudi to nas ne skrbi. V proizvodnji čaka 360 avtomobilov, ki jih zaradi zamud nismo zmogli dostaviti kupcem. Potem bomo zopet na zeleni veji, drugo leto pa si želimo prodati tisoč električnih avtomobilov," je zaključil Škriba.

Letos sto, drugo leto 200 kupcev

Tehnično gledano je sicer ID.5 enak modelu ID.4, vendar je pri kupejevski različici na voljo le z zmogljivejšo baterijo s 77 kilovatnimi urami. Na voljo so tri različno močne različice pro (128 kilovatov), pro performance (150 kilovatov) in GTX (štirikolesni pogon, sistemska moč 220 kilovatov). Z močjo motorja in paketom narašča tudi cena. Vse skupaj se prične pri 50.500 evrih, za dodatek v imenu performance bo treba doplačati 52 tisoč evrov in za športno različico GTX plačati vsaj 60.500 evrov.

Za bolj podroben pogled vam priporočamo klik na spodnjo povezavo, kjer smo se dlje časa družili z novim ID.5 na prvi vožnji v okolici Salzburga.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman