Novi VW golf: znane konkretne novosti, ki čakajo kupce

Na septembrskem avtomobilskem salonu v Frankfurtu je Volkswagen v ospredje potisnil še električnega ID.3, toda v smislu prodajnih številk in vloge ambasadorja znamke pa bo novi golf za Nemce še bistveno pomembnejši. Uradno ga bodo razkrili 23. oktobra zvečer v Wolfsburgu.

Oblikovno revolucije ne bo in v primerjavi s sedmo generacijo bo osma ponudila predvsem evolucijo zunanjega izgleda. Golf bo postal nekoliko bolj dinamičen, nekatere rešitve sprednjega dela si bo sposodil tudi z novega električnega ID.3.

V "golfovem" spodnjem srednjem razredu je hibridno tehnologijo do zdaj najbolj učinkovto predstavila nova toyota corolla. Foto: Gregor Pavšič V ospredju 48-voltni sistem za najbolje prodajana bencinska motorja

Pri Volkswagnu želijo z golfom v spodnji srednji razred spet pripeljati nove tehnologije. To bo 48-voltni sistem, ki prinaša voznikom precej prednosti. To so neslišen vnovični zagon motorja ob delovanju sistema start-stop, ob spuščeni stopalki za plin se bo motor med vožnjo ugasnil in nato neopazno spet zagnal.

Nižji bodo kajpak tudi izpusti CO2, teoretično tudi poraba goriva. 48-voltni sistem bodo nudili v povezavi z najbolje prodajanimi bencinskimi motorji, je Volkswagnov razvojni šef Frank Welsch povedal za britanski Autocar. Tako bosta 48-voltni sistem dobila bencinski litrski (130 'konjev') in 1,5-litrski (150 'konjev') motor TSI, ki bosta na voljo le s samodejnim menjalnikom DSG.

Priključni hibrid v dveh različicah

Welsch je poudaril nižje izpuste CO2, ki naj bi bili eden ključnih tehnoloških napredkov novega golfa. Za okrog devet odstotkov so uspeli znižati izpuste CO2 tudi pri dvolitrskem dizelskem motorju TDI.

Medtem ko bo Volkswagen ukinil električnega e-golfa, bosta v ponudbi ostala priključno-hibridni golf (klasični in zmogljivejši GTE) in v naslednjih dveh letih tudi športna golfa GTI ter R. Pri golfu bodo ukinili trivratno karoserijsko izvedbo, zato pa v ponudbi ostaja karavanski golf variant.

V notranjosti bo Volkswagen stavil na dva ločena digitalna zaslona, glasovno upravljanje in večji minimalizem. Foto: Volkswagen

Zaradi novega ID.3 ne bodo več nudili električnega e-golfa. Kanibalizacije kupcev med ID.3 in novim golfom vsaj še nekaj let v Wolfsburgu ne pričakujejo. Foto: Gregor Pavšič