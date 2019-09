Strah je odveč, novi VW golf tudi kot karavan

Medtem ko je Volkswagen na avtomobilskem salonu v Frankfurtu predstavil le električnega ID.3, bodo prihodnji mesec izpeljali še ločeno premiero osme generacije golfa.

Trdni temelji proizvodnje v Wolfsburgu

Še lani so določena poročila navajala možnost, da bi golf pri novi generaciji odpravil trivratno in karavansko izvedbo. Zdaj potrjujejo golfa varianta. Celotno njegovo proizvodnjo bodo preselili v tovarno v Wolfsburgu. Tam je vodstvo družbe pozdravilo okrog 10 tisoč zaposlenih, ki so jim zaposlitve zagotovili vsaj do leta 2029.

V Wolfsburgu se prav tako pripravljajo na skorajšnjo obletnico. 7. oktobra leta 1949 so namreč Britanci predali tovarno Volkswagenwerk v roke takratne nemške zvezne vlade in neposredno vlogo pri njenem upravljanju je dobila Spodnje Saška.

Volkswagen bo novega golfa v Slovenijo pripeljal prihodnjo pomlad.