Novi avtomobili za Slovence v začetku poletnih dni

Od premium športnih terencev, avtomobila za električni preboj in kultnega športnika. To so novi avtomobili, ki v drugem četrtletju prihajajo na slovenske ceste.

Štiri avtomobilske novosti, ki bodo v prihodnjih tednih in mesecih zapeljale v Slovenijo.

V drugem četrtletju bo v Slovenijo zapeljalo več zanimivih novih avtomobilov, številne med njimi smo v zadnjih tednih in mesecih v tujini tudi že prvič preizkusili. Na slovenske ceste prihaja zelo zanimiv kolaž novih vozil. Od klasičnih športnikov do prestižnih športnih terencev in premium vozil.

Od mercedesov, BMW M5 in volkswagen touarega

Ta mesec v Slovenijo prihaja novi mercedes-benz razred A, ki smo ga že dvakrat podrobneje predstavili. Odličen avtomobil, ki izstopa predvsem s svojo digitalizirano notranjostjo, bo v Sloveniji na voljo od slabih 30 tisoč evrov. Mercedes bo v Slovenijo predvidoma konec junija pripeljal tudi novo generacijo svoje klasike, to je kultni terenec razreda G. Nedavno smo ga v Franciji že vozili in v soboto si boste naše vtise o tem avtomobilu že lahko prebrali.

Pri premium znamkah izstopajo novosti, kot so novi audi A6 in športnika znamke BMW, nova generacija M5 in nova karoserijska izvedba vpadljivega i8.

Video - Mercedesa razred A smo spoznali v Dalmaciji:

Nissan je v Sloveniji že pred začetkom uradne prodaje uspel dobiti več deset kupcev za novega leafa. Foto: Gregor Pavšič

Neučakanost pred novim nissanom leafom

Ena vplivnejših avtomobilskih novosti lahko postane novi nissan leaf. To je za zdaj prvi električni avtomobil, ki odpravlja vse večje kompromise uporabe pogona na električno energijo in bo tako cenovno kot tudi iz vidika tehnike zelo primeren za slovenske ceste.

Nissan bo leafa uradno v Slovenijo pripeljal konec maja, s prodajo pa bodo začeli v začetku junija. Več deset leafov so neučakani vozniki pred tem že naročili iz tujine in enega prvih smo nedavno tudi že vozili.

Po slovenskih ovinkih bo rohnel novi renault megane RS

Bolj klasična avtomobilska novost je nova kia ceed, ki smo jo statično že podrobneje predstavili na avtomobilskem salonu v Ženevi.

Med novostmi izstopa nova generacija renaulta megana RS, ki smo ga pred meseci že podili po dirkališču Jerez v Franciji, novi hyundai santa fe in tudi nova generacija volkswagen touarega. Več o prvih vtisih s tem novim Volkswagnovim športnim terencem pa konec prihodnjega tedna.

Avtomobilske novosti za Slovenijo v prihodnjih mesecih:

Novi audi A6. Foto: Audi BMW M5. Foto: BMW

Hyundai santa fe. Foto: Hyundai

Kia ceed. Foto: Kia

Mercedes-benz razred A. Foto: Mercedes-Benz

Nissan leaf. Foto: Gregor Pavšič

Renault megane RS. Foto: Renault

Volkswagen touareg. Foto: Volkswagen