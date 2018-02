Novo ime: To ni edina novost korejskega avta za Evropo

Ime modela nič več z opuščajem: torej ne več cee'd, ampak ceed. Foto: Kia Za znamko Kia je bil ceed eden prelomnih modelov. Prav z njim so začeli svoj pohod na evropski avtomobilski trg. To je bil njihov prvi model, ki so ga razvili le za Evropejce, zato lahko o njem kot o korejskem avtomobilu govorimo le pogojno. Tudi tretjo generacijo so zasnovali v Frankfurtu, izdelovali pa jo bodo v Žilini na Slovaškem.

Nič več cee'd, temveč le ceed

Avtomobil je poenostavljen. To velja tako za ime, kjer ni več značilnega opuščaja (prej cee'd), kakor tudi za manj zaobljene oblikovalske linije. Kia želi pri ceedu poudariti dinamičnost in ga tako postaviti ob bok (nemškim) tekmecem, kot so volkswagen golf, ford focus in opel astra.

Ceed prihaja z nove platforme K2. V primerjavi s predhodnikom je dva centimetra širši in nižji. Medosna razdalja je ostala enaka, zato pa so za dva centimetra skrajšali sprednji in podaljšali zadnji previs. Foto: Kia

V notranjosti bodo imeli vozniki na voljo digitalni zaslon velikosti od pet do osem palcev. Na voljo bosta tudi dva načina vožnje (comfort in sport). Foto: Kia

Sistemi, ki so za Kio novi

Kia obljublja več prostora za potnike (v predelu rok in glave) in 395-litrski prtljažnik. V svoje avtomobile bo korejska znamka prvič vgradila ogrevano vetrobransko steklo in asistenčni sistem, ki samodejno nadzira promet in s samodejnimi korekcijami volana sledi prometnemu pasu.

Ta sistem bo doplačljiv, serijsko pa bo ceed opremljen s samodejnim preklopom kratkih in dolgih žarometov, zaznavo utrujenosti voznika in opozorilom pred naletom ter zaviranjem v sili. Opozorilo pred naletom pešcev bo doplačljivo.

Kia bo v ceedu ponujala več bencinskih in en dizelski motor. Bencinski bodo litrski T-GDi (120 "konjev") in 1,4-litrski motor T-GDi (140 "konjev"). Ta motor bo nadomestil prejšnji 1,6-litrski T-GDi. Dizelsko ponudbo predstavlja 1,6-litrski motor CRDi, ki bo na voljo v dveh zmogljivostnih različicah. Vsi motorji so v osnovi povezani z ročnim šeststopenjskim menjalnikom, večji bencinski in dizelski motor pa bosta na voljo tudi s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom z dvojno sklopko.

Foto: Kia

Foto: Kia

Foto: Kia