Nov cenik elektrike: kaj podražitev pomeni za Slovenca?

Ionity je družba za vzpostavitev ultra hitrih polnilnic (moč polnjenja do 350 kilovatov), kjer so bili med ustanovnimi člani Volkswagen (skupaj z Audijem in Porschejem), Mercedes-Benz, Ford in BMW. Pozneje je v družbo vložil tudi korejski koncern Hyundai-Kia. Polnilna mreža se sicer šele vzpostavlja in lani smo prve polnilnice Ionity dobili tudi v Ilirski Bistrici. Medtem ko je bilo do zdaj polnjenje s fiksno ceno osem evrov na polnjenje cenovno zelo ugodno, bo Ionity 31. januarja vpeljal obračunavanje polnjenja glede na število kilovatnih ur električne energije.

Vsaj 12 evrov za 100 prevoženih kilometrov?

Poudariti je treba, da so polnilnice Ionity namenjene predvsem voznikom na daljših poteh. Ob avtocestah je v tujini tudi gorivo precej dražje kot v mestih, podobno pa bo veljalo očitno tudi za električno energijo. Zaradi visoke polnilne moči so namreč tudi stroški vzdrževanja tako zmogljivih polnilnic izjemno visoki.

Kdor ne bo uporabljal vozil zgoraj navedenih znamk oziroma bo polnil le občasno, bo moral za posamezno kilovatno uro plačati 79 centov. Znesek je visok, saj pri manjšem električnem avtomobilu (poraba 15 kilovatnih ur na 100 kilometrov) to pomeni vsaj 12 evrov za 100 prevoženih kilometrov. Še veliko več bi plačali lastniki večjih in energijsko bolj potratnih vozil.

Veliki premijski električni avtomobili, ki niso znamke Tesla (ti imajo lastno mrežo polnilnic), za učinkovito vsakodnevno uporabo potrebujejo mrežo javno dostopnih hitrih polnilnic. Foto: Mercedes-Benz

Vozniki določenih znamk bodo imeli ugodnejšo ceno

Toda lastniki vozil ustanovnih znamk te polnilne mreže bodo vendarle lahko uporabljali bolj ugodne cenike. Pri Mercedes-Benzu napovedujejo ceno dobrih 30 centov za kilovatno uro električne energije. To pa je primerljiva cena z električno energijo Teslinih superpolnilnic, kjer se cene med posameznimi evropskimi državami sicer razlikujejo. V povprečju stane ena kilovatna ura 30 centov.

Bolj jasna slika – tudi z vidika zahtev za dolgoročno ugodnejše cenike pri Ionityju – bo tako znana že prihodnji mesec in ob razmahu novih polnilnih mest. Eno takih že mesece na začetek delovanja čaka tudi v Kopru.

Kaj to pomeni za Slovence?

Polnilnice Ionity bodo lahko prišle prav tujcem iz večjih držav, kjer večstokilometrske dnevne razdalje niso nič nenavadnega. Z vidika slovenskega uporabnika večjih sprememb ne bo, saj jih za vsakodnevno potrebo niti ne potrebuje.

Razdalje v Sloveniji so majhne, na voljo je tudi mnogo drugih polnilnic. Petrol na primer ob avtocesti minuto polnjenja obračuna z 20 centi. Ob moči polnjenja do 50 kilovatov znaša cena ene kilovatne ure torej med 20 in 30 centi. Daleč najbolj ugodna je pričakovano domača hišna elektrika, brezplačna polnjenja nudi tudi nekaj trgovinskih centrov.