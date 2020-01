Avtomobilska sprememba, ki najbolj deli voznike: kako daleč je v Sloveniji?

Električni avtomobili so v zadnjih petih letih razburkali avtomobilski svet. Večina rednih uporabnikov noče niti slišati o vrnitvi v svet fosilnih pogonov, njihovi nasprotniki pa na drugi strani za vsako ceno zavračajo misli o prehodu na elektromotorje. Glavne ovire za še vedno zelo nišni prodor elektromobilnosti so za zdaj predvsem omejena ponudba vozil (predvsem tistih večjih in bolj praktičnih), omejene kvote proizvajalcev in za voznike, ki dnevno ne prevozijo veliko kilometrov, tudi visoke cene. Leto 2020 bo na področju elektromobilnosti kljub tem nasprotjem morda prelomno.

Nissan je lani v Sloveniji registriral 89 leafov, ta avtomobil pa je od jeseni na voljo tudi z večjo baterijo kapacitete prek 60 kilovatnih ur. Foto: Gregor Pavšič Letos v Sloveniji le BMW z i3 presegel mejo 100 prodanih električnih vozil

Leta 2019 je bilo na trgu malo velikoserijskih električnih avtomobilov in zato je tudi prodaja večine najuspešnejših upadla pod mejo 100 vozil na leto. V Sloveniji je tako več kot sto električnih vozil lani prodal le BMW z modelom i3, Nissan z leafom in Renault z zoejem pa te meje lani nista dosegla, kažejo podatki Sekcije uvoznikov pri Trgovinski zbornici Slovenije.

Skupno so slovenski avtomobilski trgovci lani prodali 584 električnih avtomobilov, kar pomeni 0,8-odstotni delež vsega bruto trga. Če bi upoštevali le prodajo brez izvoza v tujino, bi lahko ta delež presegel en odstotek.

Prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji:

Prodaja v 2019 BMW i3 113 Nissan leaf 89 Renault zoe 78 Smart forfour EQ 76 Hyundai ioniq 76 Volkswagen e-golf 42 Tesla model 3 41 Smart fortwo EQ 31 Audi e-tron quattro 19 Jaguar i-pace 7 Nissan E-NV200 5 Renault twizy 2 Italcar L4S 2 Jac IEV7S 2 Volkswagen e-up! 1 SKUPAJ 584

Električni avtomobil je v Sloveniji še vedno redkost, za večino lastnikov pa ni več nikakršen tabu. Foto: Gregor Pavšič

Slovenci so lani registrirali tudi 41 Teslinih modelov 3. Foto: Društvo DEMS

Renault namerava prihodnje leto v celotni regiji Adriatic prodati 450 zoejev, velika večina teh bo predvidoma ostala v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič Letošnji prodajni obeti so bistveno večji

To kajpak ni presenetljivo. Renault je šele decembra začel prodajati močno prenovljenega zoeja, spomladi v Slovenijo prihajata še nova peugeot e-208 in opel corsa-e. Poleti sledi še Volkswagnov ID.3, vsi ti pa se bodo na trgu pridružili že uveljavljenima korejskima adutoma hyundaiu koni in hyundaiu ioniqu.

Temu je treba dodati še oba malčka, volkswagna e-up! in škodo citigo-E, saj je uspelo trgovcem razpoložljive kvote trgovci že lani razprodati.

V letu 2020 bodo tako v Sloveniji predvidoma prodali od tisoč do 1.500 novih električnih avtomobilov. Volkswagen napoveduje 400 prodanih ID.3, Renault za vso regijo prav tako 450 zoejev (večina jih bo za Slovenijo), Opel bi rad prodal 160 električnih cors, Peugeot pa vsaj 100 električnih dvestoosmic.

Zatišje tudi v Nemčiji, ki je največji evropski avtomobilski trg

Podatki iz nemškega avtomobilskega trga, največjega v Evropi, so o tem "zatišju pred viharjem" dovolj zgovorni. Delež električnih avtomobilov je namreč znašal le 1,8 odstotka. Volkswagen je samo z modelom tiguan prodal več vozil kot ves trg elektromobilnosti skupaj. V praksi to pomeni več kot 63 tisoč registriranih novih električnih avtomobilov.

Med vsemi je bil najuspešnejši renault zoe, a na vrhu so bile razlike majhne. Več kot devet tisoč vozil sta poleg Renaulta prodala tudi BMW z modelom i3 in Tesla z modelom 3.

Pet najuspešnejših električnih avtomobilov v Nemčiji:

Prodaja v 2019 Renault zoe 9.431 BMW i3 9.117 Tesla model 3 9.013 Volkswagen e-golf 6.898 Smart fortwo 5.287

Subvencije zaradi visokih cen ostajajo nepogrešljiv del prodaje

Tudi Nemci letos pričakujejo večji porast prodaje električnih avtomobilov, ki bo povezan predvsem z večjo ponudbo na trgu. Zaradi določenega števila izdelanih vozil prodaja sicer tudi v Nemčiji ne bo poletela v nebo. Glavni aduti bodo trije električni malčki volkswagen e-up!, škoda citigo-E in seat mii, pa seveda Volkswagnov ID.3 in do šest tisoč evrov (več kot do zdaj) subvencije države.

Slovenija je imela do zdaj s subvencijo 7.500 evrov eno od najvišjih subvencij v Evropi (skupaj z Romunijo), za letošnje leto pa obseg subvencij uradno še ni potrjen.

Pri tem je sicer treba poudariti, da sredstva za subvencije ne prihajajo iz državnega proračuna. V fond teh sredstev z vsakim plačanim računom za elektriko namreč prispeva vsak odjemalec električne energije.

Nemci delež elektrike iz obnovljivih virov povečali že skoraj na polovico



Pri elektrificiranih avtomobilih sta pereča tema vedno izvor električne energije in uspešnost prehoda na obnovljive vire. Nemci so na tem področju naredili velik napredek. Še leta 2002 je delež obnovljivih virov v nemški elektriki znašal le 8,8 odstotka. Leta 2011 je prvič presegel mejo 20 odstotkov, leta 2015 prvič tretjino in se lani ustavil pri 46,2 odstotka.



Številne države so pri prehodu na alternativne vire še uspešnejše, druge pa tudi zaostajajo. Med temi je tudi Slovenija, kjer je posebno nizka vsota elektrike iz vetrne energije.