Drzna napoved? Leta 2020 električni avto vsaj tisoč Slovencem!

Dosegi modernih električnih avtomobilov že segajo od 250 do 400 kilometrov, kar je glede na majhne razdalje v Sloveniji za mnoge voznike dovolj tudi za vsakodnevno rabo. Do zdaj je pešala predvsem ponudba praktičnih električnih avtomobilov, ki bi lahko opravili vlogo prvega družinskega avtomobila.

Dosegi modernih električnih avtomobilov že segajo od 250 do 400 kilometrov, kar je glede na majhne razdalje v Sloveniji za mnoge voznike dovolj tudi za vsakodnevno rabo. Do zdaj je pešala predvsem ponudba praktičnih električnih avtomobilov, ki bi lahko opravili vlogo prvega družinskega avtomobila. Foto: Gregor Pavšič

Državo čaka do leta 2030 trdo delo pri doseganju ciljev Pariškega sporazuma. Ena od ključnih poti vodi prek prometnega sektorja. Po idealnem scenariju bi moralo do leta 2030 po slovenskih cestah voziti že skoraj 130 tisoč povsem električnih vozil. Realnost je za zdaj drugačna; letos so jih prodali manj kot 600, a v prihodnjih mesecih prihajajo številne pomembne novosti. Po obljubah trgovcev bomo leta 2020 v Sloveniji doživeli pomemben mejnik, to je tisoč prodanih električnih avtomobilov v enem letu.

Z napovedjo novih avtomobilov se je začel prebujati slovenski trg električnih avtomobilov in to je dobra napoved tudi za državo. V prihodnjem desetletju mora občutno zmanjšati izpuste toplogrednih plinov iz prometnega sektorja, ob danih rešitvah pa je najbolj učinkovita pot prek povečanega števila električnih in priključno hibridnih avtomobilov. Štirje nedavno predstavljeni električni avtomobili želijo prihodnje leto skupaj prepričati več kot tisoč Slovencev.

Letos do konca novembra so v Sloveniji trgovci prodali 568 električnih avtomobilov. Foto: Gregor Pavšič Pot do ciljev Pariškega sporazuma vodi tudi prek prometnega sektorja

Spodnja projekcija prikazuje, koliko električnih in priključnih hibridov bi morali v Sloveniji za dosego ciljev pri zniževanju izpustov ogljikovega dioksida prodati do leta 2030. Takrat bi moralo po slovenskih cestah voziti skoraj 130 tisoč električnih avtomobilov. Ker je trg šele na začetku prebujanja, bo te cilje kljub vse večji ponudbi težko doseči. To namreč pomeni v povprečju okrog 13 tisoč prodanih električnih avtomobilov na leto.

Cilji zmanjševanja izpustov CO2 v primerjavi z letom 2005:

doseženo leta 2017 2020 2030 Promet + 25 % + 27 % + 18 % Široka raba - 45 % - 53 % - 66 % Kmetijstvo + 1 % + 5 % + 6 % Ravnanje z odpadki - 34 % - 44 % - 57 % Industrija - 26 % - 42 % - 32 % Energetika - 14 % + 6 % - 16 % Skupaj - 7,5 % + 4 % - 15 %

Število elektrificiranih avtomobilov za dosego teh ciljev:

31.6.2019 2020 2025 2030 Vsi avtomobili 1,170 mio. 1,154 mio. 1,177 mio. 1,191 mio. Električni 1.614 5.311 40.096 129.690 Priključni hibridi 579 6.033 26.591 71.664

Bo vaš naslednji avtomobil električni ali priključni hibrid? Električni 0,00% +

Priključni hibrid 0,00% +

O tem resno razmišljam, čakam še na pravo ponudbo 0,00% +

Me ne zanima 0,00% +

Prihodnje leto še subvencija 7.500 evrov?



To je sicer idealen scenarij razvoja elektromobilnosti v Sloveniji. Toda v praksi za leto 2020 še ni znano, kakšne bodo sploh subvencije Eko sklada za nakupe električnih avtomobilov in priključnih hibridov. Trenutnih 7.500 evrov subvencije za električni avtomobil je najvišja subvencija v Evropi (enako visoko imajo tudi Romuni), sicer pa se subvencije ne financirajo iz državnega proračuna, temveč iz deleža vsakega plačanega računa za električno energijo. Eko sklad mora pripraviti predlog in tega mora sprejeti vlada.



Proizvodnja električnih vozil se bo v prihodnjem desetletju razmahnila, a vsaj za leto 2020 so količine še omejene. Volkswagen si je v Slovenijo želel pripeljati 700 vozil ID.3., a so jih dobili kvečjemu 400. Pri Peugeotu in Oplu trdijo, da s proizvodnimi kapacitetami težav ne bo.

Video - občutno izboljšani renault zoe obljublja veliko

Video - Volkswagnov ID.3 prvič v Sloveniji

Letos smo vozili tudi že električnega peugeota e-208. Oblikovno je odličen, zelo dober je tudi pogon. Kljub enaki kapaciteti baterije pa se po dosegu ne bo mogel kosati z Renaultovim zoejem. Foto: Gregor Pavšič

Večina kupcev električnega pogona mu ostane zvesta tudi po menjavi avtomobila

Izkušnje avtomobilskih proizvajalcev, ki so se resneje lotili razvoja in prodaje električnih avtomobilov, so sicer spodbudne. Velika večina kupcev tovrstnih vozil (pri Renaultu je ta delež na primer 98-odstoten) tudi pri menjavi vozila ostane zvesta električnemu pogonu. Komur električni avtomobil iz vidika specifike uporabe ustreza, bo električni pogon izbral zaradi vseh prednosti za lastno mobilnost, ne pa predvsem zato, da bo pomagal državi dosegati zastavljene cilje Pariškega sporazuma.

Prvič v Sloveniji občutno prenovljeni renault zoe

Včeraj smo v Sloveniji prvič spoznali novega renaulta zoeja, ki je ob izdatni prenovi dobil večjo zmogljivost baterije (namesto 40 zdaj 52 kilovatnih ur), ustrezno povečan doseg z enim polnjenjem (po WLTP do 390 kilometrov), ob precej bolj kakovostni notranjosti pa je ključna novost zoeja možnost "hitrega" polnjenja prek enosmernega toka DC. Zoe je zdaj edini velikoserijski električni avtomobil, ki omogoča tako vsaj 50-kilovatno moč polnjenja DC in obenem tudi 22-kilovatno moč polnjenja prek klasičnih polnilnic AC z izmeničnim tokom.

Foto: Gregor Pavšič Večkrat smo že zapisali, da je Slovenija potencialno zelo primerna država za lastništvo električnega avtomobila. Ob znatnem povečanju vozil bo sicer treba izboljšati električno omrežje, sicer pa so majhne razdalje, razpršenost prebivalstva in osredotočenost služb predvsem v območju Ljubljane pisane na kožo električnemu avtomobilu. Ta je ekonomsko najbolj smiseln za tistega, ki dnevno v povprečju opravi vsaj dobrih 100 kilometrov. V Sloveniji je okrog 200 tisoč delovnih migrantov, velik del se jih v službo vozi tudi v drugo regijo. To dokazujejo tudi vsakodnevni prometni zastoji na glavnih vpadnicah proti Ljubljani.

Električni pogon ali priključni hibrid? Hyundai na primeru ioniqa v Sloveniji proda dva električna na enega priključnega hibrida. Foto: Gregor Pavšič

Prihodnje leto bo povsem električni pogon dobil tudi renault twingo. Foto: Gašper Pirman Leta 2020 več kot tisoč električnih avtomobilov v Slovenijo?

Zoe je v teh mesecih prva velika električna novost na slovenskem trgu. Spomladi prihajata električna peugeot e-208 in opel corsa-e, sredi poletja 2020 nato še tudi prvi volkswagni ID.3. Prodajni načrti trgovcev niso majhni, še posebej ne iz vidika dozdajšnje prodaje električnih vozil v Sloveniji (letos do konca novembra 568 avtomobilov).

Volkswagen bo prihodnje leto prodal 400 ID.3. (več jih tudi ne bodo dobili), Opel in Peugeot sta napovedala od 100 do 120 prodanih električnih različic svojih sestrskih malčkov, Renault pa bo za vso regijo Adriatik poskušal prodati 450 zoejev. Od tega jih bo v Slovenijo pripeljalo vsaj od 350 do 400. Samo Volkswagen, Renault, Peugeot in Opel tako napovedujejo prodajo okrog tisoč električnih avtomobil. Tu pa so še BMW z modelom i3, pa Nissan z leafom (od decembra tudi z večjo baterijo 64 kWh), Hyundai z ioniqom in kono …

In to je dobra novica za slovensko državo, ki mora po direktivi Evropske unije ustrezno zmanjšati izpuste toplogrednih plinov. Prometni sektor je pri tem med najpomembnejšimi. V primerjavi z letom 2005 lahko izpusti CO2 do leta 2020 narastejo za 27, do leta 2030 pa le za 18 odstotkov. Ker zaradi neučinkovitega javnega prometa in razpršenosti prebivalcev ni mogoče pričakovati, da bo v prihodnjem desetletju bistveno upadlo število osebnih avtomobilov, je najbolj logična pot do teh ciljev prek elektrifikacije pogonov novih avtomobilov.