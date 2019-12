Stotine Slovencev se 'grebe' za avto, ki ne diši po bencinu ali dizlu #video

Volkswagen je v Slovenijo premierno pripeljal enega izmed predserijskih ID.3, električnega avtomobila nove generacije. Ta se ponaša z namensko platformo, prostorno notranjostjo in za Slovenijo zelo privlačnimi dosegi z enim polnjenjem baterije. "Nismo jih prejeli dovolj, želeli bi si jih še več. Namesto prejetih 400 vsaj 700," je za Siol.net potrdil Marko Škriba, direktor znamke Volkswagen v Sloveniji. Prvih 140 prednaročnikov bo ID.3 v Sloveniji dobilo poleti, do konca leta 2020 jih bodo Slovencem razdelili še 260.

ID.3 zaradi svoje namenske električne osnove MEB prinaša drugačno zasnovo, kjer največ pridobi ravno potniška kabina. Foto: Gregor Pavšič Volkswagnov prvi namenski električni avtomobil smo pobližje spoznali že spomladi na avtomobilskem salonu v Ženevi. Po hrošču in golfu bi lahko postal nov pomemben steber Volkswagnove ponudbe, predstavljal pa bi lahko tudi tretji revolucionarni model v zgodovini družbe. O njegovi uspešnosti bo sodil čas, nedvomno pa danes velja za enega najbolj celostnih in zato tudi vsakdanje primernih električnih avtomobilov. Tudi za vlogo prvega avtomobila v družini, saj bo s srednjo veliko baterijo zmogel realne dosege blizu 400 kilometrov.

Spet smo bili prijetno presenečeni nad prostornostjo v potniški kabini. Po naših merah nastavljenem sprednjem sedežu je bilo zadaj še vsaj 15 centimetrov prostora za kolena in pri 183 centimetrih višine je ostalo še približno dva centimetra za glavo. Prtljažni prostor sicer ni tako radodaren s prostornostjo, a je s 385 litri še vedno povsem dovolj velik za družinsko uporabo.

Želeli so 700 avtov, upali na 500 in jih dobili 400

Pri Porscheju Slovenija so možnost prednaročila pri nas odprli maja. Kupci so, še preden so pri Volkswagnu razkrili svoj novi električni model, že vplačali rezervacije v vrednosti 500 evrov. Pri tem so morebitnemu kupcu na kartici le zamrznili sredstva in tako ni šlo za resnično nakazilo Volkswagnu. V vsakem trenutku je mogoče rezervacijo ID.3 preklicati in lastna sredstva sprostiti.

Ti prednaročniki bodo februarja le prišli na svoj račun in izbrali paket opreme, barvne kombinacije ter vplačali vsaj 40 tisočakov za rezervirani model (subvencija ni vključena). Prvi avtomobili bodo tako v Slovenijo pripeljali junija prihodnje leto, takrat pa se bo sprostil tudi način naročanja. ID.3 bodo lahko naročili vsi, a zaradi močno omejene kvote bo pri nas do konca leta na voljo še približno 260 avtomobilov. 140 so jih namreč že prednaročili, skupno pa bodo v letošnjem letu prodali 400 avtov.

Marko Škriba: "Na letni ravni bomo lahko prodali od dva do tri tisoč električnih volkswagnov." Foto: Gregor Pavšič Marko Škriba, direktor znamke Volkswagen v Sloveniji



Spomladi ste nam kar drzno napovedali, da želite prihodnje leto prodati 500 električnih vozil ID.3 in skupaj tisoč električnih volkswagnov. Dobili ste 400 ID.3, je to dovolj oziroma koliko ste si jih želeli?



Prihodnje leto bomo imeli na voljo teh 400 vozil ID.3, To je kvota, ki nam jo je namenila tovarna za polletno prodajo od poletja naprej. Želeli smo si 700 vozil, toda tovarna v tem prvem letu še ne bo mogla slediti vsem potrebam.



Kakšno prodajo električnih vozil pa pričakujete čez leto ali dve?



V naslednjih letih pričakujem, da bomo lahko letno prodali vsaj okrog tisoč vozil letno. Če gledam še nekoliko naprej, ko bomo v družini ID dobili še več različnih vozil, lahko na letni ravni prodamo od dva do tri tisoč električnih vozil.



Glede na vašo trenutno prodajo v Sloveniji bi to pomenilo približno četrtino vseh vozil. Je torej zanimanja za električni pogon dovolj in ali boste prek njega pod vašo streho dobili tudi nove stranke?



Trenutno čutimo tudi navdušenje, ki ga je pri začetnih strankah pričakovano veliko. Glede prednaročnikov pa je položaj mešan. Nekaj je naših obstoječih, nekaj pa tudi povsem novih strank.



V Slovenijo ste pripeljali predserijski ID.3, ste imeli tistega pravega sami tudi že priložnost voziti?



Dolg je 4,26 metra, širok je 1,8 metra in visok 1,53 metra. S tem je 15,5 centimetra daljši, slab centimeter širši in 7,7 centimetra višji od sedme (zdajšnje) generacije golfa. Foto: Gregor Pavšič

Okvirni cenovni paketi bolje opremljene različice 1st , 1st plus in 1st max. Foto: Gregor Pavšič

Sprva le srednja zmogljivost baterije

V prednaročilu so kupci lahko izbirali med dvema posebnima paketoma 1st in 1st plus, a niso mogli izbirati med tremi različnimi zmogljivostmi baterije. Avtomobil iz omejene serije bo imel srednjo zmogljivost baterije (58 kWh), ki bo zagotavljala realni doseg do 420 kilometrov.

Natančnih cen še ni znanih, a ID.3 s paketom 1st bo brez upoštevane subvencije stal manj kot 40 tisočakov. Nadgradnja paketa, kljub enaki zmogljivosti baterije, bo ceno zvišala za približno pet tisočakov. Povsem opremljeni ID.3 1st max bo stal manj kot 50 tisočakov. Cena se zdi primerljiva s hyundai kono electric, ki ima baterijo podobne kapacitete, a kot kompaktni križanec vendarle nudi precej manj prostora.

Kaj prinaša posebni paket 1st?

Kupci, ki so svoj ID.3 naročili v prednaročilu, bodo za nagrado dobili omejeni paket opreme 1st. Ta prinaša 18-palčna platišča, žaromete LED, dve sekundi hitrejši pospešek do 100 kilometrov na uro, ogrevana sedeža in volanski obroč, večopravilno enoto discover pro ter povezavo app connect.

Nadgradnja tega paketa prinaša večja platišča, kamero za vzvratno vožnjo, matrične žaromete, sistem za vstop v vozilo brez ključa in še nekaj drugih stvari. 1st max prinaša še panoramsko streho, še večja platišča, masažna sprednja sedeža in zvočni sistem Beats.

Pozneje na voljo še dve različici baterije

Osnovna različica ID.3 bo imela baterijo z zmogljivostjo 45 kilovatnih ur (kWh) za uradni doseg po standardu WLTP do 330 kilometrov, srednja 58 kWh (doseg do 420 kilometrov), najvišja pa 77 kWh (doseg do 550 kilometrov). Moč polnjenja prek enosmernega toka DC bo do 125 kilovatov, na izmeničnem toku AC pa do 12 kilovatov.

Pri uvozniku vsakemu kupcu dajejo osem let jamstva na baterijo oziroma do 160 tisoč prevoženih kilometrov. V tem času zmogljivost ne bi smela upasti pod 70 odstotkov. Če se to zgodi, se baterijski sklop zamenja z novim, kar pa je, po naših izkušnjah sodeč, zelo malo verjetno.

Prostora na zadnjih sedežih je resnično veliko. Vsaj toliko kot ga nudi nova škoda octavia. Prostornot je bližje vozilom kot sta octavia ali superb kot pa golf, kateremu je ID.3 dimenzijsko podoben navzven. Foto: Gregor Pavšič

Prtljažnik je približno na ravni golfa. Foto: Gregor Pavšič