Renaultova mala "tesla": je to najboljši avto razreda? #video

Renault zoe je bil kljub svoji tehnološki zastarelosti med najbolje prodajanimi električnimi avtomobili v Sloveniji, zdaj pa na ceste prihaja prav tehnološko precej bolj moderen, z mnogo rešitvami novega clia in prvič tudi polnjenjem z enosmernim tokom DC.

Zoe je bil vselej pionir množične elektromobilnosti, od leta 2013 pa je tehnološko že močno napredoval. Če je leta 2013 v Evropi prepričal osem tisoč kupcev, jih je bilo lani že 39 tisoč. Do zdaj je skupno pridobil 160 tisoč voznikov, z novimi izboljšavami pa je tehnološko konkurenčen kot še nikoli. Lahko zoe vodi vlak množične elektromobilnosti tudi v Sloveniji, ki je s svojimi razdaljami skoraj pisana na kožo tovrstnim avtomobilom?

Doseg, ki v senco potiska neposredna francosko-nemška tekmeca

Ključne prednosti novega zoeja so 100-kilovatni elektromotor (osnovno različico poganja 80-kilovatni elektromotor), predvsem pa baterija s kapaciteto 52 kilovatnih ur. Baterijski paket je sicer ostal enako velik, a pri Renaultu so uspeli precej izboljšati gostoto energije in posledično je znatno večji tudi doseg z enim polnjenjem.

Po merilnem standardu WLTP ta znaša 395 kilometrov (pri šibkejšem motorju 385 kilometrov), kar v praksi zagotavlja dosege nad 300 kilometrov. Iz tega vidika se bo zoe lahko postavil nad nova neposredna tekmeca peugeota e-208 in opel corso-e, ki obljubljata manjši doseg.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Serijski žarometi LED, prvič tudi doplačljivo polnjenje DC

Zoe še vedno omogoča 22-kilovatno moč polnjenja na klasičnih polnilnicah z izmeničnim tokom AC (edini velikoserijski avtomobil), za doplačilo tisoč evrov pa zdaj prvič tudi polnjenje prek enosmernega toka DC. Moč polnjenja pri tem načinu sega do 50 kilovatov.

Slovo so vendarle vzeli halogenski žarometi v prejšnjem zoeju, saj je novi serijsko opremljen z žarometi LED. To velja tudi za zadnje luči, ki imajo zanimivo tudi dinamični prikaz smernikov. Omeniti velja tudi diske na zadnjih kolesih in torej nič več zavornih bobnov.

Notranjost prinaša marsikaj dobrega iz novega clia

V notranjosti so razlike občutne. Serijski so digitalni merilniki pred voznikom, prav tako pokončni zaslon na dotik na sredinski konzoli. Hvalimo prikaz preostanka električne energije v odstotkih in ne več le v ocenjeni preostali razdalji v kilometrih.

Povsem nov je tudi menjalnik e-shifter, ki zanimivo nima možnosti P oziroma »park«. Novost je dvojna moč regeneracije zavorne energije (prek načina B oziroma »brake«), moč regeneracije pa kljub temu ni skrajno močna.

Renault bo zoeja še naprej ponujal z nakupom ali pa najemom baterije. Osnovni zoe z nakupom baterije stane 32 tisočakov, s tretjim paketom opreme intense pa 36 tisoč evrov. V primeru najema baterije je cena dobrih osem tisočakov nižja, cena najema pa znaša od 74 do največ 124 evrov mesečno. Cene ne vsebujejo subvencije, ki trenutno znaša še 7.500 evrov.



Take cene so pisane na kožo prav tistim voznikom, ki bi dnevno z zoejem prevozili v povprečju vsaj dobrih 100 kilometrov in tako visoko začetno ceno nižali na račun cenejše pogonske energije. Nasprotna stran ponudbe bo možnost operativnega najema (lizinga) za tri leta, kjer mesečni obrok ob 10 tisoč prevoženih kilometrih ne bo presegel 160 evrov.



Renault namerava prihodnje leto v celotni regiji Adriatic prodati 450 zoejev, velika večina teh bo predvidoma ostala v Sloveniji.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič