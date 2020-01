Skok v višave: delnica Tesle presegla magično mejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dobri prodajni rezultati, pozitivna bilanca v tretjem četrtletju in odprtje nove tovarne na Kitajskem so v zadnje pol leta močno vplivali na vrednost delnice Tesle (TSLA). Njena vrednost se je namreč od lanskega poletja več kot podvojila in zdaj prvič presegla tudi mejo 500 ameriških dolarjev. Vrednost se je v zadnjem dnevu povečala za pet odstotkov na 524 dolarjev za delnico.

Vrednost Tesle večja kot skupna vrednost Forda in General Motorsa

Trenutna vrednost Tesle je okrog 94,6 milijarde dolarjev. Čeprav to ne prikaže celotne slike podjetja, je to več kot skupna vrednost ameriških avtomobilskih gigantov Forda in General Motorsa.

Po oceni analitikov vrednost delnice še ni prenehala rasti in bi lahko krepko presegla tudi mejo 600 ameriških dolarjev.

V zadnjem četrtletju so pri Tesli dostavili 112 tisoč avtomobilov, s tem pa število lani dostavljenih električnih avtomobilov povečali na 367.500 vozil. V primerjavi z letom 2018 je to 50-odstotno povečanje prodaje.