Noro desetletje in silvestrovo za Elona Muska

Model 3 je trenutno glavni pospeševalec Tesline globalne prodaje. Po tovarni na Kitajskem bodo gradili še tovarno v Nemčiji. Foto: Gregor Pavšič Elon Musk je znani deloholik, saj vzporedno vodi tako Teslo kot tudi podjetje Space X. Zato ni presenetila njegova napoved, da bo zadnje ure leta 2019 prebil v Teslini tovarni in pomagal pri dobavah še zadnjih avtomobilov ob koncu leta. Tesla je konec tretjega četrtletja dočakala s 97 tisoč dostavljenimi avtomobili.

Čeprav niso presegli meje 100 tisoč vozil, je bil to rekord in tudi ob koncu leta 2019 bi to številko lahko še izboljšali. Sicer pa je Musk v preteklosti v različnih intervjujih že povedal, da dela tudi do 120 ur na teden, da ga je delovni ritem v letu 2018 postaral za pet let in da tudi mnoge svoje rojstne dneve preživi v Teslinih pisarnah.

Zadnji dan leta je bil na sedežu Tesle v kalifornijskem Freemontu še posebej pester. Na stotine ljudi je želelo še pred koncem leta prevzeti svoj avtomobil. S koncem leta 2019 je za Teslina vozila v ZDA tudi konec subvencije v višin slabih dva tisoč ameriških dolarjev.

#NoDemand? This is worst than Black Friday sale event that I’ve seen. Soon to be tesla owners were offered vouchers for foodtruck and drinks were available at the lounge waiting area. @teslaownersSV @TeslaOwnersEBay @elonmusk @tesla pic.twitter.com/FGRu4l4Qer — 👻Caroline G. (@CarolineGee8) January 1, 2020

Dva mejnika minulega desetletja: Volkswagnov Dieselgate in tesla model S

Tesla je iz vidika globalne avtomobilske industrije sicer še vedno palček, zato pa s prodajo izključno električnih avtomobilov že leta postavlja nove mejnike. Pravkar minulo desetletje je bilo v avtomobilskem svetu dejansko najbolj prelomno v dveh trenutkih.

Prvi se je zgodil leta 2015, ko je izbruhnila Volkswagnova dizelska afera. Povzročila je številne pretrese, na glavo obrnila strategijo največjega evropskega avtomobilskega proizvajalca in tudi začela (v marsikaterem pogledu celo nelogično) gonjo proti dizelskim motorjem. Drugi ključni dogodek desetletja se je pripetil že leta 2012, ko je Tesla v Kaliforniji razkrila svoj model S.

Tesla je v ZDA in tudi v Evropi z električnim modelom S ogrozila (in ponekod tudi prehitela) tekmece tradicionalnih premijskih znamk. Foto: Tesla Motors

Tesla je tovarno na Kitajskem zgradila v le 10 mesecih. Petnajst zaposlenih je prvih dobilo model 3 iz te tovarne. Eden med njimi je s pomočjo avtomobila celo zaprosil svojo izbranko. Foto: Reuters

Musk je postal avtomobilski Steve Jobs

Ko so ga prvič pokazali javnosti, je ta avtomobil še komaj stal skupaj. Sledile so porodne težave in velik trud, da so uspeli Muskovi sodelavci najti dovolj kupcev in tako preprečiti celo grozeči bankrot družbe. Kmalu pa se je začel dogajati globalni Teslin fenomen. Njihov avtomobil je postal poželjiv kot iPhone, Muska pa smo začeli primerjati z nekdanjim Applovim gurujem Stevom Jobsom.

Tesla je dojemanje avtomobila v marsičem postavila na glavo. Kakovostno je iz vidika izdelave in materialov za tekmeci iz Evrope, a zato v Kaliforniji toliko več vlagajo v programsko podporo lastnih vozil in to je še danes njihova ključna prednost. Tesle so sicer za mnoge predvsem "gadgeti« na štirih kolesih, toda prodajne številke – to so vendarle električni avtomobili s precej zasoljenim cenami – so vendarle osupljive.

Kljub prvi kitajski tovarni je finančna stabilnost Tesle še na preizkušnji

Danes je sicer težko napovedati, kako trdna bo finančna prihodnost Tesle. V zaključku minulega leta so odprli prvo tovarno na Kitajskem in pod ugodnejšimi pogoji Kitajcem tudi že prodali prve tamkaj izdelane električne avtomobile. Vrednsot njihove delnice prav tako še nikoli ni bila tako visoko.

Še pomembnejši pa je bil Muskov vpliv na pospešen razvoj celotne avtomobilske industrije. Kot prvi je dokazal, da je tudi električni avtomobil lahko predmet poželenja in strasti. Evropejci (Nemci) so dolgo vihali nos, danes pa stopajo po njihovih stopinjah.