Nov rekord: z delnico Tesle bi od poletja pošteno zaslužili

Elon Musk je letos za Teslin model 3 v Nemčiji prejel prestižno nagrado zlati volan. Foto: Alex Springer V začetku lanskega avgusta je Elon Musk na Twitterju objavil svoje znamenito in kmalu zatem zelo sporno sporočilo. Napovedal je možnost, da bi Teslo prodal v zasebne roke in neimenovani investitor naj bi mu za delnico ponujal 420 ameriških dolarjev.

Financiranje je zagotovljeno, je še poudaril prek svojega najljubšega družbenega omrežja. Teden dni pozneje je kot investitorja omenil naložbeni sklad iz Savdske Arabije, a že pred koncem tistega meseca je zavrnil vsako možnost prodaje družbe. Tesla bo ostala javno podjetje na borzi, je pojasnjeval prek Twitterja.

Vse to je pri pristojnih organih za nadzor finančnih trgov sprožilo nekaj alarmov. Musku so očitali, da je prek Twitterja zavajal delničarje in umetno dvigal ceno delnice. Financiranja za odkup družbe dejansko ni imel zagotovljenega. Prek poravnave je moral plačati 20 milijonov dolarjev kazni, odpovedati pa se je moral tudi eni vodilnih nadzornih funkcij v podjetju.

Danes, 16 mesecev po spornih objavah, je vrednost Tesline delnice dejansko presegla takrat obljubljenih 420 dolarjev. Letos je vrednost delnice narasla že za 27 odstotkov, še posebej pa vrednost strmo raste zadnjega pol leta. V juniju je bila vrednost delnice celo pod mejo 200 dolarjev in v teh šestih mesecih je bila rast več kot stoodstotna.

Tesla bo v novi tovarni v Nemčiji izdelovala tudi model Y. Foto: Tesla

Tesla je v drugi polovici leta dosegla nekaj mejnikov, ki so vplivali na rast delnice. Končali so svojo prvo tovarno na Kitajskem in tam začeli izdelovati ter prodajati lastna električna vozila, predstavili so kontroverzni cybertruck in novi model Y, morda celo njihov najpomembnejši avtomobil do zdaj (crossover izvedba modela 3), bodo predvidoma začeli izdelovati že prihodnje leto. Ena najpomembnejših Teslinih novic leta je bil tudi izbor Berlina za lokacijo nove tovarne v Evropi.Finančno je bilo leto 2019 za Teslo precej turbulentno. V tretjem četrtletju so sicer po daljšem času spet poslovali pozitivno, a tekom celotnega leta bodo finančno predvidoma spet izkazali izgubo.