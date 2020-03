Noro leto za Porsche: nihče ne zasluži tako veliko na prodan avto

Porsche je moral zaradi pandemije za vsaj dva tedna zapreti svoje proizvodne obrate, a je to slabo novico zasenčilo razkritje poslovnih rezultatov za leto 2019. Nemški proizvajalec športnih avtov je prodal rekordno število avtov, kar enajst odstotkov več kot leto prej, in na koncu leta pridelal 4,4 milijarde čistega zaslužka. Ta zaslužek bi bil lahko še večji, če ne bi morali plačati pol milijarde kazni zaradi afere dieselgate, ki naj bi bila sedaj končno pozabljena.

Ob koncu lanskega leta se je Oliver Blume zadovoljno smejal in z optimizmom zrl v naslednje leto. Porsche je namreč prodal 11 odstotkov več avtov kot leto prej, dvignil operativni zaslužek na 28,5 milijarde evrov in leto so zaključili s 4,4 milijarde čistega dobička (3 odstotke več kot leta 2018). Kot že omenjeno, če jim ne bi bilo treba plačati kazni v višini pol milijarde evrov bi bil čist zaslužek na koncu blizu petim milijardam.

Nihče nima tako visokih marž

Nemci so visoke dobičke kovali s pomočjo najvišjih marž v avtomobilski industriji. V povprečju na vsakem avtu zaslužijo 15,4 odstotka, Macan ostaja najbolje prodajani model v družini, a prav vsi so veliki zaslužkarji. V povprečju na vsakem Porsche zasluži 15,4 odstotka. Foto: Gašper Pirman kar je daleč največ med avtomobilskimi proizvajalci, zaradi bistveno večjih prodajnih številk so sicer na koncu leta nekateri zaslužili še več.

31. decembra so potegnili črto nad letom in številka se je ustavila pri 280.800 prodanih avtih. Pričakovano je najbolj zaželen športni terenec macan, saj so jih prodali 99.944. Cayenne ne zaostaja veliko, saj so jih prodali 92.055, je pa nekoliko padla prodaja kultnega modela 911. Na koncu so jih prodali 34.800.

Kako ohraniti prodajne številke?

Pri Porscheju so mislili prodajne številke nadgraditi z nekaterimi novimi različicami modelom. Predvsem bolj resno vstopajo v svet hibridizacije. V naslednjih štirih letih bodo vložili deset milijard evrov v razvoj novih hibridnih in električnih pogonov. Tako so uradno za letošnje leto že napovedali prihod hibridne 911, ki bo med močnejšimi modeli v ponudbi. Letos bo padla tudi kocka, ali bodo začeli razvoj hibridnega športnika 718. A kljub novim modelom je Porscheju načrte prekrižal koronavirus, ki klesti prodajne številke po vsem svetu.