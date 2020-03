Tapkanje po zaslonu res bolj nevarno kot pijani voznik?

V odstotkih je zapisano za koliko se podaljša reaktivni čas voznika pri uporabi različnih sistemov oziroma pri vožnji pod vplivom različnih substanc. Foto: Urška Vidmar

Svet se je v zadnjih letih preusmeril k digitalnim orodjem, predvsem pa je naše življenje odvisno od digitalnih zaslonov. Čeprav nekateri sistemi niso optimalni ali pa je njihovo delovanje počasno, uporabnik v večini primerov niti nima druge izbire. A če govorimo o elementih, ki voznika zmotijo med samo vožnjo, so zasloni na dotik eden največjih krivcev za nepozornost med vožnjo. Tudi sistema apple carplay in android auto, ki znatno izboljšata odzivnost in intuitivnost po raziskavi poslabšata reakcijski čas voznika za 53 oziroma 57 odstotkov.

Vsako tapkanje po ekranu telefona ali radiu zmanjšuje varnost

Obe programski rešitvi dveh največjih tehnoloških podjetij na svetu sta sicer korak v pravo smer v primerjavi s tovarniško vgrajenimi večopravilnimi enotami, a kot razkriva raziskava britanske organizacije I AM RoadSmart sta android auto in apple carplay še vedno precej odvračata pozornost voznika s ceste.

Kot so zapisali v obsežni raziskavi voznikova reagira, ko normalno spremlja promet, v eni sekundi. Če uporablja enega izmed obeh sistemov se reakcijski čas voznika pri uporabi aplikacije Spotify na sistemu apple carplay podaljša za 57 odstotkov in 53 odstotkov pri uporabi android auto. Ker voznik pri tem ne gleda na ceste, temveč v zaslon pametnega telefona ali na zaslon vgrajen v avtomobili se bistveno spremeni tudi nadzor nad avtom in njegova hitrost. Uporaba obeh aplikacij je za voznika tako moteča, da je njegova pozornost na cesto manjša, kot če bi vozili pod vplivov marihuane ali spili kakšno pivo in sedli za volan.

Uporaba zvočnih ukazov izboljša pozornost voznika

Ker oba sistema poznata napredno zvočno upravljanje, se seveda priporoča njihova uporaba. V Sloveniji imamo s tem seveda problem, saj oba pomočnika govorita angleško oziroma jezik nekaterih večjih držav sveta. Kljub temu je voznik med vožnjo skoncentriran na pogovor z pametnim telefonom, zato je njegova zbranost preusmerjena, varnost v prometu pa zopet slabša.

Pri I AM RoadSmart priporočajo, da si voznik nastavi željeno aplikacijo preden spelje z avtom oziroma nastavi navigacijsko napravo pred pričetkom vožnje. Zgornja tabela namreč prikazuje v kolikšni meri se podaljša reaktivni čas voznika pri uporabi različnih sistemov oziroma če vozi pod vplivom različnih substanc.

Kljub uporabi sistemov android auto in apple carplay je voznik nepozoren na dogajanje na cesti, njegov reakcijski čas pa se podaljša za več kot polovico.

Najtežje je vzdrževati varnostno razdaljo

Med raziskavo so pri največji neodvisni prostovoljni organizaciji povezani z varnostjo v prometu izvedli tri serije simuliranih vožnenj, kjer so preučevali vpliv sistemov na voznikovo obnašanje in zaznavanje. V prvi vožnji so vozniki vozili tako kot morajo, brez motečih dejavnikov. Na naslednjih dveh vožnjah so med vožnjo uporabljali glasovno uprabljanje in zaslone v avtu oziroma telefone. Pri vseh kasnejših vožnjah so raziskovalci ugotovili precejšnje odstopanje v načinu vožnje v primerjavi s prvo vožnjo. Večina voznikov je med igranjem s pametnimi napravami le stežka vzdrževala primerno varnostno razdaljo in večkrat zapeljala na skrajni rob voznega pasu.

Vozniki ne pogledajo na cesto dolgih šestnajst sekund

Ugotovili so tudi, da se ne avtocesti voznikom, ki gledajo v enega izmed zaslonov zaviralna pot podaljša za dolžino štirih ali petih avtomobilov. Nekateri vozniki so odstranili pogled s ceste za neverjetno dolgih šestnajst sekund ter pri hitrosti 110 kilometrov na uro v tem času prevozili petsto metrov. Ko so na koncu povprašali voznike koliko časa so po njihovem mnenju gledali v zaslone pametnih naprav namesto na cesto, so v povprečju svojo oceno zgrešili za pet sekund.