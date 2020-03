Potrebna je le sekunda: grozljiva statistika nepripetih voznikov

Uporaba varnostnega pasu spredaj in zadaj rešuje življenja. Voznike in sopotnike k temu zavezuje tudi zakonodaja, a delež nepripetih v avtu, še posebej zadaj, je kljub temu še vedno zelo velik. Lani je na naših cestah umrlo 29 voznikov, kar 34 odstotkov med njimi jih ni uporabljajo varnostnega pasu v času nesreče. Še slabše je bilo pri potnikih v avtu. Umrlo jih je 18, od tega jih je bilo le osem pripetih z varnostnim pasom.

V letu 2019 je skupaj umrlo 29 voznikov osebnih avtomobilov. Deset med njimi jih ni uporabljalo varnostnega pasu (34 odstotkov). Med 18 umrlimi potniki v osebnih avtomobilih jih je vsega osem (44 odstotkov) uporabljalo varnostni pas. Če povzamemo statistiko uporabe varnostnega pasu v osebnih avtomobilih (voznik + potniki) v letu 2019: 27 umrlih oz. 57 odstotkov ga je uporabljalo, 17 umrlih oz. 36 odstotkov ga ni uporabljalo, pri treh umrlih oz. šestih odstotkih pa je uporaba neznana. Med umrlimi v osebnih avtomobilih jih je v letu 2019 samo dobra polovica uporabljala varnostni pas.

leto voznik spredaj zadaj starejši otroci zadaj mlajši otroci zadaj 2018 94,8 95,6 78,1 90,1 94,3

Verjetno ni treba posebej poudarjati, da je varnostni pas v primeru prometne nesreče eden ključnih elementov zaščite. Samo sekunda ali dve sta potrebni, da se potnik z njim pripne, to opravilo pa lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo, ko na cesti poči.

Pripeti morajo biti vsi potniki na sedežih, ki imajo varnostni pas

Kdor v takem primeru ni pripet z varnostnim pasom, se znajde v zelo nevarnem položaju. Udarci so sunkoviti, telo potnika pa v primeru prometne nesreče zaradi stranskih sil dobi večjo maso. V takih primerih potniki pogosto celo padejo iz avtomobila. Varnostni pas zadrži telo v sedežu. Voznik se lahko vsaj zasilno drži za volanski obroč, drugi potniki nimajo niti te možnosti.

Pripeti bi morali biti vsi potniki na sedežih z nameščenim varnostnim pasom. Pri trku nevarnost poškodb ni odvisna od položaja na sprednjem ali zadnjem sedežu, temveč je naletna sila odvisna od mase in hitrosti vozila.

Kako si pravilno pripnemo varnostni pas?



- Preverimo, ali zgornji del pasu poteka prek rame (in ne čez vrat), spodnji del pa pod trebuhom prek bokov.



- Vstavimo sponko za zaklep, da slišimo KLIK.



- Varnostni pas naj poteka čim bolj ob telesu, tesno in trdno, zato ga dodatno zategnemo.



- Pas ne sme biti zavit ali ohlapen.



Pred vožnjo morajo vozniki:



- Naravnati sedež po višini in položaju – leva noga mora biti nekoliko pokrčena.



- Popraviti višino in naklon naslonjala sedeža – pri drži volana se morate počutiti udobno, z rahlo pokrčenimi rokami.



- Preveriti vzglavnik za glavo – zgornji rob mora biti poravnan z višino glave, razdalja med naslonjalom in glavo mora biti čim manjša.

Sopotnik z maso dveh ton lahko že v naselju ubije voznika

Poudariti je treba, da nepripet potnik na zadnjih sedežih neposredno ogroža tudi voznika in sovoznika spredaj. To je bil pred 35 leti razlog, da je začel Volvo kot prvi v svoje avtomobile serijsko vgrajevati tritočkovni varnostni pas na zadnjih sedežih.

Takrat so namreč izračunali, da nepripet potnik zadaj poveča možnost smrtnih poškodb potnikov spredaj kar za 500 odstotkov. Voznik, ki od sopotnika zadaj ne zahteva pripenjanja, ima torej v nesreči statistično petkrat večjo možnost za smrt.

Če avtomobil trči v oviro, ki se ne deformira, s hitrostjo 50 kilometrov na uro, se naletna masa potnika poveča za 25-krat. Pri hitrosti 90 kilometrov na uro se poveča za 78-krat. Nepripet in 80 kilogramov težak potnik zadaj bi imel v primeru čelnega trka v naselju maso dva tisoč kilogramov.

Posledice prometne nesreče niso prijetne, a voznik je preživel, modrice pa sčasoma izginejo. Foto: Agencija za varnost prometa Nova Zelandija

Statistika je skrb vzbujajoča, uporaba pasu pa jo znatno izboljšuje

