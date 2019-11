Nijaz Hastor spet toži Volkswagen: koliko hoče tokrat?

Vodstvu Prevent Groupa je uspelo pred leti zaradi pogodbenega spora začasno celo dvakrat ustaviti Volkswagnovo proizvodnjo golfa in passata. Bili so eden od dveh dobaviteljev, ki je takrat stopil v pogodbeni spor z Nemci in jim prenehal dobavljati sestavne dele avtomobilov. To je vplivalo na proizvodnjo šestih od Volkswagnovih desetih tovarn v Nemčiji, kjer so poleg omenjenih dveh modelov izdelovali tudi menjalnike in šasije. Samo v teh tovarnah je moralo zato začasno nehati delati 28 tisoč zaposlenih.

Nijaz Hastor je večinski lastnik Prevent Groupa. Foto: STAfoto Volkswagen tožijo za 750 milijonov dolarjev

Prevent Group, ki je leta 2016 izgubil pogodbo z Volkswagnom, zdaj v ZDA toži enega največjih svetovnih proizvajalcev avtomobilov. Očita mu, da je s pritiskom na druge dobavitelje preprečil nove posle za Prevent Group. Pri tem naj bi izkoristil svoj položaj na trgu.

Zahtevajo povračilo v višini 750 milijonov dolarjev, pri Volkswagnu pa ostro zavračajo obtožbe. Pri tem tudi izpostavljajo škodo, ki jim jo Prevent Group povzročil zaradi dveh prekinitev proizvodnje v letih 2016 in 2018.

Prevent Group je sicer že pred leti pripravljal dvomilijardno tožbo proti Volkswagnu.