Naročnina za Slovenca? Brez nje je račun dvakrat višji kot z dizlom.

Ionity so danes najdražje in najzmogljivejše električne polnilnice, ki pa z napovedano širitvijo mreže in mesečnimi naročninami postajo resnejši ponudnik rešitev za polnjenja električnih vozil na poti. Ionity lahko postane dober odgovor na Teslino mrežo lastnih hitrih polnilnic in rešitev za lastnike električnih avtomobilov drugih znamk. Med letošnjim poletnim električnim "roadtripom" iz Ljubljane do Provanse in nazaj so bile zaradi dobre postavitve in višje moči polnjenja tudi zame najpogostejša izbira.

Tematika polnilnic Ionity v Sloveniji se danes zdi še nepomembna, ob predvidenem večjem deležu električnega voznega parka bo v prihodnje drugače.

Tolikšno moč polnjenja je zmogel porsche taycan ob primerno prazni in ogreti bateriji. Foto: Gregor Pavšič

Iz slovenskega vidika sta težavi pri Ionityju trenutno dve. Prva je izjemno visoka cena za enkratnega uporabnika, ki nima ničesar skupnega s spodbujanjem elektromobilnosti. Sto električnih kilometrov z Ionityja za nekajkrat bencinsko ali dizelsko gorivo za enako razdaljo. Potnik na daljši vožnji "enkrat na leto" pač zamiži, pogleda stran in potrpi, toda za pogostejšo uporabo so take cene povsem nesprejemljive.

Uradno polnilnice Ionity omogočajo vrtoglavo moč do 350 kilovatov, a le peščica današnjih avtomobilov se približa temu izkoristku. Avtomobili z 800-voltnim sistemom kot so na primer porsche taycan, hyundai ioniq 5 in kia EV6 imajo lahko moč polnjenja prek 200 kilovatov. Trenutni Volkswagnovi in Škodini električni avtomobili omogočajo le tretjino Ionityjeve razpoložljive moči.

Ionity v tujini omogoča potovanje z električnim avtomobilom, a cene so brez mesečne naročnine izjemno visoke. Foto: Gregor Pavšič

Je mesečna naročnina smiselna? Z njo cena polnjenja ni več podobna ropu sredi belega dne …

Ionity pa pozna tudi mesečno naročnino. Do zdaj je bila vezana na lastništvo posameznih partnerskih avtomobilskih znamk, pred dnevi sem v aplikacijo ponudbo za mesečno naročnino kot "pogosti uporabnik" (očitno standardi niso ravni visoki) dobil tudi sam. Za mesečno naročnino 18 evrov (oziroma 17,99 evra) se strošek za polnjenje prepolovi. Ena kilovatna ura (kWh) namesto 78 stane le še 35 centov.

To je že bolj ali manj primerljivo s ceno Teslinih hitrih polnilnic in tudi pod mejo od 40 do 50 centov, kolikor sem izjemoma in na poti v manjših količinah sam osebno še pripravljen plačati. Taka postavka bi namreč elektriko cenovno okvirno izenačila z bencinom ali dizlom.

Primer stroška uporabe polnilnic Ionity:

redna cena z mesečno naročnino 17,99 EUR cena za 1 kWh 0,78 EUR 0,35 EUR strošek na 100 km 14,04 EUR 6,3 EUR

* izračun stroška ob povprečni porabi 18 kWh na 100 km

Prek aplikacije Ionity je dobro preveriti, ali polnilnice morda ne delujejo. Foto: Gregor Pavšič

Toda mesečna naročnina 18 evrov je vendarle namenjena predvsem rednim uporabnikom. Ta znesek se kot naložba povrne po napolnjenih 41 kWh elektrike, kar kaže zgornji graf. To pomeni po približno 300 prevoženih kilometrih. V Sloveniji so trenutno polnilnice Ionity postavljene pri Radovljici, v Ilirski Bistrici, v Kopru, pa na avtocesti blizu Otočca na Dolenjskem in na štajerski avtocesti pred Šentiljem.

Lokacije so strateško dobre za tuje voznike na daljših poteh, za Slovence še ne. Sam živim na Vrhniki in če bi imel v lasti električni avtomobil, bi omenjeno ponudbo Ionityja še zavrnil. Zelo redko se peljem mimo njih.

Od Ljubljane so te namreč polnilnice oddaljene vsaj 46 kilometrov. Priročne so za voznike iz Gorenjske ali slovenske obale, za druge še ne. Šele postavitev polnilnic Ionity v Ljubljani bo močno povečala njihovo uporabnost in smiselnost mesečne naročnine (in s tem povezane sprejemljive cene polnjenja).

Poudariti je treba, da pomeni Ionity le del polnilne storitve za vsakega lastnika električnega avtomobila. Ta v povprečju danes baterijo najpogosteje polni doma, kjer je ponoči elektrika najcenejša. V prihodnosti bodo morda avtomobili že postali tudi zalogovniki energije, ki jo bodo po potrebi prek pametnega upravljanja delili z omrežjem. Lastnik avtomobila pa bo polnjenje doma občasno kombiniral s polnjenjem na javnih polnilnicah. Majhne razdalje v Sloveniji potrebo po teh polnjenjih v praksi občutno zmanjšajo in zato so tudi realni "pogonski" stroški električnega vozila v Sloveniji nizki. V povprečju polnilni "miks" ne sme presegati dveh ali treh evrov za sto kilometrov vožnje.

Danes 400, kmalu vsaj tisoč lokacij polnilnic Ionity

Ionity ima danes v Evropi 1.500 svojih polnilnih mest, do leta 2025 jih nameravajo povečati za sedem tisoč. Danes so polnilnice na voljo na 400 mestih, v štirih letih bo teh lokacij že več kot tisoč. Polnilnice postavljajo ob avtocestah v 24 evropskih državah. Cilj je postaviti polnilnico vsakih 150 oziroma 200 kilometrov. Po mnenju Volkswagna bo leta 2030 delež električnih vozil med novimi avtomobili v Evropi že 80-odstoten.