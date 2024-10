Največja akcija VW, Audi, SEAT, CUPRA, in Škoda v Sloveniji: sedaj po ugodnejših cenah!

Vodilni trgovec z rabljenimi vozili v Sloveniji, Porsche Inter Auto, je začel v mesecu oktobru z novo ekskluzivno akcijo rabljenih vozil, ki bo razveselila vse, ki iščejo odlično ohranjena rabljena vozila znamk VW, Audi, SEAT, CUPRA in Škoda. Preverite posebno ponudbo do -2.000 €* ugodneje in še z dodatnimi ugodnostmi rabljenih vozil ter akcijskim financiranjem.

NEVERJETNA PRILOŽNOST V JESENSKI AKCIJI

V sklopu posebne akcije več kot 1.000 rabljenih vozil, so cene rabljenih vozil še ugodnejše, kar omogoča dostop do vrhunskih avtomobilov po še ugodnejših pogojih. Izbirate lahko med priznanimi znamkami, kot so Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA in Škoda, ki slovijo po svoji zanesljivosti, inovativni tehnologiji in izjemnem razmerju med ceno in kakovostjo. Na voljo tudi akcijski pogoji financiranja z fiksno ali variabilno obrestno mero, kar omogoča enostavnejši nakup vozila. Obiščite Porsche Inter Auto in izberite vaše sanjsko vozilo.

KAJ JE TRENUTNO VREDNO KUPITI?

''Trenutno se res splača izkoristiti akcijsko ponudbo, ker smo dodatno znižali cene rabljenih vozil. Zaradi potencialne rasti cen v prihodnosti je zdaj pravi trenutek za nakup vozila, ki bo ohranjalo vrednost. Priporočamo naše znamke, kot so Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT in CUPRA, ki slovijo po odlični zanesljivosti. Pri rabljenih vozilih so ti modeli še posebej pametna izbira, saj ponujajo preverjeno kakovost po dostopnejši ceni, hkrati pa so na voljo z različnimi možnostmi financiranja.'', pravi Rok Florjanc, vodja prodaje rabljenih avtomobilov pri Porsche Inter Auto.

KATERA VOZILA SO VKLJUČENA V PONUDBO?

V akcijski ponudbi vas čakajo nekateri izmed najbolj iskanih modelov znamke Volkswagen, kot so zanesljivi rabljen VW Golf, elegantni rabljen VW T-Cross in prostorni ter družinski rabljen VW Touran. Znamka Audi, znana po svoji inovativni tehnologiji in vrhunski kakovosti, ponuja posebne akcije za modele rabljen Audi A3, rabljen Audi A4 in rabljen Audi Q5, ki zadovoljijo tudi najzahtevnejše voznike. Na trgu rabljenih vozil pa Škoda navdušuje s priljubljenimi modeli, med katerimi so rabljen Škoda Fabia, rabljen Škoda Octavia in rabljen Škoda Kodiaq. Poleg tega si lahko pri CUPRA in SEAT privoščite športno in raznoliko izbiro, ki vključuje rabljen CUPRA Formentor, rabljen CUPRA Leon in rabljen SEAT Tarraco. Ne zamudite priložnosti, da si zagotovite svoj sanjski avto po neverjetni ceni!

Največja izbira rabljenih vozil v Sloveniji

Porsche Inter Auto ponuja največjo izbiro rabljenih vozil vseh znamk na slovenskem trgu. Če sanjskega vozila trenutno nimajo na zalogi, ga lahko poiščejo prek svoje obsežne mreže evropskih partnerjev. Ekipa strokovnjakov pri Porsche Inter Auto poskrbi, da najde vozilo, ki ustreza vsakim potrebam in okusu.



RABLJENA VOZILA VOLKSWAGEN – največja ponudba

Volkswagen je tudi na slovenskem trgu ena izmed najbolj priljubljenih avtomobilskih znamk. V prejšnjem je Volkswagen v Sloveniji dosegel velik uspeh s prodajo izjemnega števila novih vozil, kar ga uvršča med vodilne znamke avtomobilov pri nas, vse to se pozna tudi na trgu rabljenih vozil. Med najbolj prodajanimi modeli so Volkswagen Golf, T-Roc in Tiguan, ki že leta veljajo za sopomenko kakovosti, zanesljivosti in inovativne tehnologije. Volkswagen ima v Sloveniji tudi močan položaj na trgu rabljenih vozil, saj njegovi modeli obdržijo visoko vrednost in so med kupci izredno iskani. Rabljena vozila Volkswagen najdemo v vseh cenovnih razredih garancije, možnost financiranja pa omogoča dostopnejši nakup z zaupanjem v dolgotrajno uporabo.

PREVERITE AKCIJO: Volkswagen akcija rabljenih vozil

RABLJENA VOZILA AUDI – za najzahtevnejše

Audi na slovenskem trgu predstavlja vrhunec avtomobilskega razkošja in tehnološke dovršenosti. V preteklem letu je znamka ponovno utrdila svoj prestiž, saj je navdušila kupce z velikim številom prodanih novih vozil, kar jo postavlja med najbolj zaželeno izbiro med premium vozili v Sloveniji. Ikonični modeli, kot so Audi A3, Q5 in Q7, poosebljajo popolno ravnovesje med eleganco, napredno tehnologijo in zmogljivostjo, s čimer si Audi pridobiva zvestobo voznikov, ki iščejo nekaj več. Tudi na trgu rabljenih vozil Audi ostaja izjemno cenjen, saj njegovi modeli obdržijo svojo vrednost in prestiž. S široko ponudbo rabljenih vozil znamka Audi zagotavlja brezkompromisno kakovost in užitek v vožnji za vsakogar, ki si želi vstopiti v svet vrhunskega avtomobilizma.

PREVERITE AKCIJO: Audi akcija rabljenih vozil

RABLJENA VOZILA ŠKODA – vedno prava izbira

Škoda je na slovenskem trgu uveljavljena kot znamka, ki združuje zanesljivost, praktičnost in inovativne rešitve, kar jo postavlja med priljubljene izbire tako pri posameznikih kot družinah. Škoda navdušuje z modeli, kot so Škoda Octavia, Kamiq in Kodiaq, ki slovijo po svoji prostornosti, napredni tehnologiji in odličnem razmerju med ceno in kakovostjo. Ne glede na to, ali gre za mestno vožnjo ali daljša potovanja, vozila Škoda zagotavljajo udobje in varnost med vsako vožnjo. Tudi na trgu rabljenih vozil Škoda ohranja izjemno vrednost, saj so njeni modeli znani po dolgotrajni vzdržljivosti in nizkih stroških vzdrževanja. Z bogato ponudbo rabljenih in novih vozil Škoda predstavlja izbiro, ki združuje pametno naložbo in užitek v vožnji za vse generacije.

PREVERITE AKCIJO: Škoda akcija rabljenih vozil

RABLJENA VOZILA CUPRA – športna vozila

CUPRA na slovenskem trgu izstopa kot znamka, ki združuje športno zmogljivost, drzen dizajn in napredno tehnologijo. Z modeli, kot so CUPRA Formentor, Leon in Born, navdušuje voznike, ki si želijo dinamično vozniško izkušnjo z izrazito prepoznavnim slogom. Vozila CUPRA so ustvarjena za tiste, ki iščejo vznemirjenje na cesti brez kompromisov glede udobja in varnosti. Na trgu rabljenih vozil CUPRA ohranja visok ugled, saj njena vozila odlikujejo vrhunska zmogljivost in sodobne tehnologije, zaradi katerih ohranjajo vrednost in privlačnost med kupci. S široko ponudbo rabljenih in novih vozil CUPRA omogoča vstop v svet športne elegance in vrhunske vozniške izkušnje, ki navduši tako ljubitelje hitrosti kot tiste, ki cenijo prefinjeno oblikovanje.

PREVERITE AKCIJO: CUPRA akcija rabljenih vozil

RABLJENA VOZILA SEAT – dinamična izbira

SEAT je znamka, ki združuje sodoben dizajn, napredno tehnologijo in odlično vozno zmogljivost. Tudi na trgu rabljenih vozil so zelo zaželena. SEAT Ibiza je kompaktno mestno vozilo, popolno za urbano vožnjo. SEAT Arona, športni križanec, je idealen za mestne in podeželske avanture. SEAT Leon prinaša dinamično vožnjo in eleganten videz, medtem ko SEAT Ateca združuje zmogljivost SUV s prilagodljivostjo. Za družine je tukaj prostorni SEAT Tarraco, SEAT Alhambra pa je popolno enoprostorsko vozilo za tiste, ki potrebujejo še več prostora.

PREVERITE AKCIJO: SEAT akcija rabljenih vozil

Zakaj zaupati vrhunskim Porsche strokovnjakom? osem dni garancije – vračila ali zamenjave vozila

VIDEO kontrola tehničnega stanja

ekskluzivno Porsche Jamstvo Evropa Plus

natančna kontrola 250 kontrolnih točk

Zagotovljeni kakovost in brezskrbnost

Vsako rabljeno vozilo v ponudbi Porsche Inter Auto prestane natančen tehnični pregled, kar kupcem zagotavlja brezhibno stanje vozila. Poleg tega vsa vozila vključujejo dodatno jamstvo za doplačilo, kar dodatno potrjuje zanesljivost in kakovost nakupa. Na voljo so tudi različne možnosti financiranja, kar še olajša odločitev za nakup. Pri Porsche Inter Auto so zavezani k zagotavljanju vrhunske storitve in izjemne kakovosti. Vsako vozilo v njihovi ponudbi je podvrženo strogim kontrolam 250 kontrolnih točk in pregledom, kar vam zagotavlja popolno brezskrbnost in zaupanje v vaš nakup.

Na trgu rabljenih vozil so znamke VW, Audi, Škoda, SEAT in CUPRA zelo iskane

Le-te ponujajo vrhunsko kombinacijo kakovosti, zanesljivosti, napredne tehnologije in učinkovitosti. Njihova vozila predstavljajo odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo ter kvalitetna rabljena vozila, še posebej, če jih kupujete pri preverjenih prodajalcih, kot je Porsche Inter Auto, kjer je zagotovljena dodatna vrednost v obliki strokovne podpore in zagotovljenega zaupanja.

VIDEO kontrola tehničnega stanja – izjemno pomembna storitev

Pri podjetju Porsche Inter Auto vsekakor močno sledijo novostim in najsodobnejšim pristopom, ki strankam zagotavljajo neprimerljivo izkušnjo nakupa rabljenih vozil. Ena izmed teh ekskluzivnih novosti je uporaba videokamere za podrobno snemanje vseh tehničnih elementov avtomobilov, kar pomeni, da lahko vsak kupec pridobi neposreden vpogled v resnično stanje vozila. To je prava revolucija pri nakupu rabljenih avtomobilov v Sloveniji in tudi popolna novost na evropskem trgu! Prav tako njihovi strokovnjaki opravijo temeljit pregled vozila na kar 250 različnih točkah, kar vam zagotavlja izjemno natančnost pri oceni vozila.

Poglejte kanal YouTube Porsche Inter Auto Slovenija – Media, kjer je objavljenih že več kot 13 tisoč videoposnetkov.

Osemdnevna garancija za vračilo ali zamenjavo

Vsak kupec rabljenega avtomobila želi največ za svoj denar. Če ste se morda odločili napačno, ne skrbite. Pri Porsche Inter Auto lahko do osmih dni po nakupu vozilo brez težav vrnete in zamenjate za primernejšo možnost ali pa preprosto prejmete povrnjeno kupnino. Brez nepotrebnih vprašanj in zapletenih pojasnil. Njihov cilj je, da vsak kupec najde vozilo, ki ustreza njegovim potrebam in željam. Razumejo, da se kdaj tudi zmotimo, zato so tu, da vam pomagajo. V primeru nakupa prek spleta pa imajo stranke celo 14-dnevno možnost vračila ali zamenjave.

Nepremagljivo jamstvo rabljenih vozil po celotni Evropi

Porsche Jamstvo Evropa Plus je izjemno jamstvo in je na voljo za vsa vozila, starost katerih ne presega deset let in so prevozila največ 200 tisoč kilometrov. S Porsche Jamstvom Evropa Plus so stranke deležne najbolj kakovostnega jamstva z razširjenim kritjem, ki velja po celotni Evropi in vključuje, da bodo v obdobju do 24 mesecev poskrbeli za vse morebitne napake brez vašega finančnega prispevka in brez omejitve prevoženih kilometrov. Pri popravilih uporabljajo samo najboljše originalne dele, vključno z vsemi ključnimi komponentami, kot so motor, menjalnik in električne enote. S tem se boste izognili visokim stroškom popravil v prihodnosti.

Prednosti Porsche Jamstva vključujejo:

veljavnost po celotni Evropi,

brez dodatnih finančnih obveznosti s strani lastnika pri uveljavljanju jamstva,

popravila brez omejitve zneska,

veljavnost brez omejitve prevoženih kilometrov,

stoodstotno kritje stroškov popravil,

trajanje jamstva do 24 mesecev,

možnost prenosa jamstva na novega lastnika v primeru prodaje vozila,

vključeno nadomestno vozilo do treh dni, če vaše vozilo ni pripravljeno za vožnjo v treh urah.

Vas zanimajo vrhunska rabljena vozila? Z veseljem so vam na voljo.

Porsche Inter Auto kontaktni center telefon: 041 392 204

O podjetju Porsche Inter Auto Podjetje Porsche Inter Auto d.o.o. je največji slovenski trgovec z vozili znamk Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, VW Gospodarska vozila in Porsche. V Sloveniji ima podjetje pet poslovalnic: Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Koper, Porsche Maribor in Porsche Ptujska cesta. Na spletnem portalu porscheinterauto.net boste lahko našli trenutno največjo ponudbo novih, rabljenih in službenih vozil v Sloveniji. S svojo zavezanostjo visokim standardom kakovosti in odličnosti si je pridobilo zaupanje številnih strank. V njegovem impresivnem voznem parku najdemo tudi najbolj kakovostna rabljena vozila, ki so temeljito pregledana in certificirana, kar zagotavlja brezskrbnost in zanesljivost za nove lastnike. Stranke, ki iščejo vrhunsko rabljeno vozilo, lahko pričakujejo izjemno storitev in podporo strokovnega osebja. Porsche Inter Auto Slovenija si prizadeva zagotoviti, da je nakup rabljenega vozila prek spleta preprost, varen in izjemno zadovoljiv za vsakega kupca.



Pogoji akcije

*Vsi podatki in informacije, omenjeni v tem dokumentu, so začasni in se lahko spremenijo. Vsi tehnični podatki, kot so denimo doseg in poraba, temeljijo na oceni v skladu s ciklom WLTP, in ne na uradni homologaciji. Priložene slike so le simbolične in zgolj informativne narave. Vse cene so informativne in preverite, ali vsebujejo morebitne popuste in ugodnosti. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka. Več informacij najdete na spletni strani porscheinterauto.net.

V ceno vozila je že vključen BONUS v obliki znižanja maloprodajne cene vozila v vrednosti 1500 EUR do katerega je leasingojemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu s fiksno pogodbeno obrestno mero pri družbi Porsche Leasing SLO d.o.o. in zavarovanju vozila (AK+AO) preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. (zastopa zavarovalnice: Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, Zavarovalnica Sava d.d., Zavarovalnica Triglav d.d. in Generali zavarovalnica d.d.) pod pogoji akcije RVBON1500. Izračun višine mesečnega obroka v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za leasing, Ljubljana. Izračun je informativen, za podrobnejše informacije se lahko obrnete na izbranega trgovca družbe Porsche Inter Auto. Več tudi na www.porscheleasing.si.

