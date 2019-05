Najstarejši preživeli porsche: lov na milijone se začenja #foto

Na dražbi v ZDA bodo letos avgusta prodajali najstarejši preživeli porsche, ki sta ga zase uporabljala tudi Ferdinand in Ferry Porsche. To je porsche type 64 iz leta 1939.

Septembra leta 1939 so načrtovali prestižno avtomobilsko dirko med Berlinom in Rimom. Ferdinand Porsche je želel lažjo in hitrejšo različico originalnega VW beetla in pri Volkswagnu so izdelali tri vozila, posebej prilagojena dirkam na daljše razdalje. Tri vozila so izdelali v Zuffenhausnu, ista ekipa pa je pozneje zasnovala tudi prvi porsche 356.

Foto: RM Sotheby's Vmesni člen med Volkswagnovim hroščem in prvim porschejem 356

Type 64 je imel enak motor in podvozje kot originalni Volkswagnov type 1, toda moč zračno hlajenega motorja so povečali na 32 'konjev', karoserijo pa s izdelali tudi iz materialov nemške letalske vojne industrije. Ko so prvega od treh vozil izdelali, se je začela 2. svetovna vojna in postal le last nemške vojske.

Ferry Porsche je kljub temu dokončal tudi preostala dva načrtovana avtomobila, ki ju je začel uporabljati v testne namene. Postal je vmesni člen med Volkswagnovim hroščem (type 1) in prvim porschejem 356.

Tretjega type 64 so izdelali na podlagi šasije prvega avtomobila, ki ga je poleti leta 1940 v nesreči poškodoval eden izmed vodilnih menedžerjev Volkswagna. Uporabljala sta ga tako Ferdinand kot Ferry Porsche, tretji izdelani avtomobil pa je kot edini preživel drugo svetovno vojno.

Najstarejši obstoječi porsche brez katerega kulta te znamke ne bi bilo

Porsche je avtomobil registriral v Avstriji, kjer so ga nato leta 1947 tudi obnovili. Leto pozneje so ga predstavili ob povsem novem porscheju 356, ki je kot prvi model začel pisati zgodovino znamke in je bil predhodnik kultnega 911.

Ta najstarejši obstoječi porsche bodo avgusta letos prodajali na dražbi RM Auctions v Montereyu, ZDA. Organizatorji niso objavili izklicne cene vozila, ki pa bo glede na poreklo zagotovo sodila v območje več milijonov dolarjev oziroma evrov.

