V skednju spet našli dragulj, bil je celo slavni rekorder #foto

BMW M1 spada med zelo redke in posebne avtomobile, ki so v marsičem začrtali prihodnost (super)športnih avtomobilov. Tega M1 niso le odkrili zapuščenega v nekem skednju, za nameček ima za seboj še zelo zanimivo zgodovino.

Predelave za hitrost 300 kilometrov na uro

V začetku osemdesetih let so ga namreč predelali, dodali še en turbinski polnilnik in skoraj podvojili njegovo hitrost. Moč sredinsko postavljenega motorja so povečali z 270 na 410 "konjev". Leta 1981 je tako ta BMW M1 domnevno - pravih dokazov za to trditev ni - presegel hitrost 300 kilometrov na uro.

Avtomobil ima sicer letnico 1979. Od leta 1993 je bil "izgubljen", nato pa so ga našli v nekem skednju in zdaj bo ta M1 zapeljal na dražbo v Essnu v Nemčiji. Po prvih ocenah bi lahko za avtomobil na dražbi iztržili vsaj 290 tisoč evrov.

Foto: Coys

