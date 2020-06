Na vse ali nič: takšen bo novi Nissanov SUV

Ameriški rogue, v Evropi poznan kot x-trail, je Nissanov najbolje prodajani SUV, zato Japonci niso ničesar prepuščali naključju. Pri razvoju so se osredotočili predvsem na funkcionalnost, fleksibilnost potniške kabine, najnovejšo tehnologijo in varnost.

Izgubil je nekaj centimetrov

Pri zunanjem videzu je možno zaznati velik vpliv majhnega juka. Rogue je tako pridobil bolj drzen videz, z novimi žarometi LED in zdaj Tretja generacija je od predhodnika krajša za 38 milimetrov in nižja za 5 milimetrov. Foto: Nissan že na daleč prepoznavno masko hladilnika poimenovano V-motion. Oblikovalska ekipa je z manj drznimi popravki nadaljevala zadaj. Tam je mogoče videti malenkostno popravljen usmerjevalnik zraka in prtljažna vrata, od predhodnika pa se loči tudi po valoviti strešni liniji.

Čeprav v zadnjih letih modeli z vstopom v novo generacijo po pravilu pridobivajo na centimetrih, so tokrat inženirji tretjo generacijo roguea skrajšali za 38 milimetrov. Prav tako so ga znižali za pet milimetrov in s tem izboljšali agilnost avta. S premetenimi oblikovnimi rešitvami so izboljšali tudi aerodinamičnost, največ zaslug za to pa gre aktivnim zakrilcem v maski hladilnika, drugačnima stebričkoma A in zaščitnim površinam na dnu avta. Vse skupaj podkrepi še prehod na novo arhitekturo, ki prinaša občutne izboljšave predvsem v vozni dinamiki - opcijski štirikolesni pogon je opremljen z elektro-hidravlično nadzorovano sklopko, kar omogoča bolj enakomeren prenos navora na kolesa.

Velik napredek je rogue naredil v potniški kabini, ki je postala še bolj prostorna in prijazna do potnikov. Foto: Nissan

V ZDA 2,5-litrski bencinar, v Evropi varčnejše opcije

Foto: Nissan V Ameriki bo rogue na voljo z 2,5-litrskim štirivaljnim atmosferskim motorjem, ki zagotovo ne bo našel svojega mesta v evropskem x-trailu. Pri nas lahko pričakujemo posodobljeno obstoječo motorno paleto s prostorninsko manjšimi bencinskimi in navorsko bogatimi dizelskimi motorji. Potihem lahko pričakujemo tudi prihod hibridnih različic.

Bolj kot motorna paleta je seveda pomembna spremenjena potniška kabina. Gre za družinam prijazno zasnovo s poudarjeno vsakodnevno uporabnostjo in udobjem. Tako se zadnja potniška vrata odprejo za 90 stopinj in olajšajo vstopanje in izstopanje ali pripenjanje otroka v otroški sedež. Posebna zasnova osrednje konzole omogoča lažji prenos stvari s sprednjih sedežev nazaj ali obratno. Sedeži so oblikovano na takšen način, da izboljšujejo udobje, opcijsko pa je na voljo tudi pametna klimatska naprava, ki se je lahko nastavi še preden sedemo v avto.

Varnostni 360-stopinjski ščit je vgrajen serijsko - vključuje samodejno zaviranje v sili z zaznavo pešcev, sistem za vozila v mrtvem kotu, sistem za nenamerno menjavo voznega pasu, samodejen prižig dolgih luči in še kar nekaj drugih asistenčnih sistemov.

V Evropo na začetku prihodnjega leta?

Nissan ni potrdil, kdaj bodo uradno predstavili še evropski x-trail. To bo najverjetneje v prihodnjih mesecih, prvi avti pa bodo na cestah na začetku prihodnjega leta. Izdelovali jih bodo na domačih tleh, v tovarni Kyushu.