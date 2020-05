Nissanova zavora: konec za tovarno v Barceloni in številne modele

Nissan je prvič po enajstih letih zaključil leto v rdečih številkah – končna bilanca je 671,2 milijarde jenov (5,66 milijarde evrov) čiste izgube in 40,5 milijarde jenov (340 milijonov evrov) operativne izgube. Globalno je prodaja padla za 10,6 odstotka z 5,52 milijona prodanih avtomobilov na 4,93 milijona. V največji meri so za padec prodaje krive ZDA in Evropa.

Tovarna v Veliki Britaniji ostaja odprta

Pomemben član alianse Renault-Nissan-Mitsubishi bo v naslednjih treh letih zmanjšal proizvodno kapaciteto za 20 odstotkov, zato bodo zaprli tovarni v Indoneziji in Barceloni. V Evropi bodo tako izdelovali avtomobile le še v tovarni Sunderland v Veliki Britaniji.

S poglobljenim sodelovanjem znotraj alianse si bodo tri znamke med seboj delile tehnologijo, osredotočile se bodo na ključne trge in okrepile skupno proizvodno linijo. Ker namerava Renault zapreti nekaj tovarn, se že širijo govorice, da bodo proizvodnjo modelov captur in kadjar preselili v Nissanovo tovarno v Veliki Britaniji.

Do leta 2023 želijo pri Nissanu na globalni ravni predstaviti osem novih električnih vozil, obenem bodo v naslednjih treh letih zmanjšali število modelov z 69 na 55. Foto: Gregor Pavšič

Evropa bo postala obroben trg

Skrajšali bodo življenjsko dobo modelov, saj se bo le ta skrajšala na štiri leta. Po štirih letih bo moral vsak model dobiti tehnološko prenovo. Foto: Gregor Pavšič Zaradi padca prodaje, ostarele modelne palete in vse težjega finančnega položaja bodo skrčili število globalnih modelov z 69 na 55. Ostali bodo le najbolje prodajani modeli, osredotočili se bodo na ključne segmente C, D, električna vozila in športne avtomobile. Skrajšali bodo tudi življenjski cikel modelov, zato bodo njihovi modeli stari največ štiri leta. Po štirih letih bo moral dobiti tehnološko prenovo.

Kot del dogovora znotraj alianse se bo Nissan osredotočil na japonski, kitajski in ameriški trg. S svojimi modeli bodo ostali v Evropi, a bodo imeli na vsakem tržišču le prodajno najuspešnejše modele. Nissan se zaveda pomembnosti evropskega trga, a so pogoji tukaj težki, trg je povrhu vsega močno reguliran in konkurenca je izjemna. V ospredju bo ponudba športnih terencev in električnih vozil, za izboljšanje prodaje pa se bodo še nekoliko bolj povezali z Renaultom.

Japonci bodo še naprej veliko vlagali v razvoj električnih avtomobilov, do leta 2023 želijo na globalni ravni predstaviti osem novih električnih modelov. V zgornjem videoposnetku so hkrati napovedali tudi številne nove modele, ki bodo znatno pomladili obstoječo modelno paleto.

Španci so šokirani

Na Nissanovo napoved, da bodo zaprli tovarno v Barceloni, se je že odzvala španska vlada. Storili bodo vse kar je v njihovi moči, da preprečijo zaprtje tovarne. Če bo Nissan kljub temu zaprl tovarno bodo iskali alternativnega partnerja, ki bo poskrbel za nadaljevanje proizvodnje.

Ob razglasitvi se je pred tovarno zbralo več kot tisoč delavcev, zažigali so pnevmatike, zaprli ceste in vpili ''vojna''. Kot je razkrila španska vlada, bo zaprtje tovarne Nissan stalo več kot milijardo evrov, posledično pa bo brez dela ostalo 15 tisoč ljudi, ki so v določeni meri povezani s to tovarno.