Na mizi kompromis za Euro7? Danes pomemben sestanek.

Danes bo v Bruslju potekalo srečanje ministrov držav članic, kjer bo tema tudi predlog omenjenega kompromisa, je poročal Reuters. Pobudni kompromisa je Španija, pričakovati pa je podporo držav članic. Po sprejetem predlogus se bodo lahko začeli pogovori z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo.

Natančnejša vsebina predloga še ni znana. Evropska avtomobilska industrija že mesece opozarja na zahtevnost standarda Euro 7 in predvsem njegov stroškovni vidik, ki proizvajalce sredi prehoda na električne pogone še dodatno obremenjuje. Euro 7 je za večino nepotrebno breme v desetletju, ko se dogajajo ene največjh sprememb od izuma avtomobila.

Standard Euro 7 naj bi v veljavo prišel leta 2025.

Predsednik Renaulta Luca de Meo je poudaril, da je Euro 7 motnja in da bo zavlekel prehod na polno električna vozila. Proizvajalce bo prisil k vlaganju v motorje z notranjim izgorevanjem, ki po njegovih besedah nimajo dolgoročne prihodnosti. Carlos Tavares, prvi mož Stellantisa, je prav tako opozoril, da bo Euro 7 podražil avtomobile in to predvsem tiste najbolj množične.