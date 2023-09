Navdušenje nad dizli? Podatki iz Evrope v Sloveniji obrnjeni na glavo.

Avgusta je delež novih avtomobilov z baterijo, to so torej popolnoma električni avtomobili, in priključnohibridnih vozil prvič presegel 20 odstotkov. Tako so baterijska vozila drugič letos na mesečni ravni prehitela delež novih vozil z dizelskim motorjem in so bila za hibridi in bencinskimi motorji tretja najbolj priljubljena izbira pri pogonu.

To poročilo Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA je nastalo vzporedno z napovedjo Volva, da bo v nekaj mesecih izdelal še svoj zadnji avtomobil z dizelskim motorjem. Leta 2015 je bil delež dizlov med novimi avtomobili večinski, avgusta je padel na 12,5 odstotka. V prvih osmih mesecih je delež dizelskih motorjev upadel na dobrih 14 odstotkov.

Foto: Gregor Pavšič

Nekaj novih avtomobilov ga še ima v ponudbi, še najbolj so se z njim potrudili pri Mazdi in izdelali celo šestvaljnik – toda ta je le del modela CX-60, ki je nišni model že tako nišne avtomobilske znamke in na dizelski izkupiček kajpak ne vpliva. Še najbolj so zamenjava za dizelske motorje postali priključni hibridi. Čeprav so dragi, z razvojem tehnologije pridobivajo zanimanje.

Ti avtomobili zdaj dobivajo celo hitro polnjenje, kar še poveča možnost vožnje z električno energijo. Priključni hibrid ostaja dobra rešitev za tiste, ki so vsak dan na avtocestah in tam prevozijo po več sto kilometrov, ali pa tudi posameznike, ki v urbanem središču vsakodnevno izkoriščajo električni pogon.

Deleži pogonov v Evropski uniji (jan.–avg. 2023):

2023 2022 bencin 35,5 % 38,1 % dizel 14,2 % 17,4 % hibrid 24,9 % 22,8 % priključni hibrid 7,4 % 8,6 % električni 13,9 % 10,1 %

vir: ACEA

Foto: Gregor Pavšič

Delež baterijskih avtomobilov je avgusta prvič presegel 20 odstotkov, lani v tem mesecu je znašal 11,6 odstotka. Na letni ravni so v osmih mesecih ti avtomobili v Evropi prišli do 21-odstotnega deleža, od tega je delež povsem električnih letos že skoraj 14-odstoten. Nekaj držav je avgusta vendarle zaznalo celo povečano zanimanje za dizelske motorje, med njimi na primer Nemčija, Slovaška in Romunija. To so lahko tudi kratkoročni prodajni vplivi na statistične rezultate.

Najbolj priljubljen pogon še naprej ostaja klasični bencinski motor, kar je povezano tudi s cenovno dostopnostjo takih motorjev. Njihov delež znaša vseeno le še dobro tretjino trga, natančneje 35,5 odstotka.

Deleži alternativnih pogonov v prodaji novih avtomobilov (jan.–avg. 2023):

Evropa povprečni delež SLO delež električni 15,1 % 8,2 % priključni hibrid 7,4 % 2,1 % hibrid 25,6 % 9,5 % bencin 36,8 % 60,2 % dizel 12,6 % 18,8 %

vir: ACEA

Prodaja avtomobilov z alternativnimi pogonskimi viri je v Sloveniji letos narasla. Kot kažejo spodnji podatki, je prodaja električnih v osmih mesecih zrasla za več kot sto odstotkov, tudi priključnih hibridov (na resda zelo nizkem izhodišču) pa za 81 odstotkov. Rahlo se je povečala prodaja bencinskih in dizelskih motorjev, opazno pa je letos manjše število prodanih klasičnih hibridov.

Evropsko povprečje alternativnih pogonov v prodaji novih avtomobilov je bilo do konca avgusta že 52-odstotno, v Sloveniji je znašal ta delež slabih 20 odstotkov. To je v skladu s statističnimi kazalci zadnjih let, ko je z vidika celotnega spektra alternativnih pogonov Slovenija zasedala predzadnje mesto v Evropi, in sicer tik pred Bolgarijo. Ob upoštevanju zgolj električnih avtomobilov je Slovenija v vrhu tretjega razreda držav z najhitrejšim deležem.