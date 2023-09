Britanci oklevajo: konec bencin in dizel pet let pozneje

Že nekaj tednov se je šušljalo, da bo Velika Britanija nekoliko prilagodila svojo strategijo uvajanja alternativnih pogonov pri novih avtomobilih in poti do ogljične nevtralnosti. V tretjem četrtletju 2020 so Britanci kar drzno napovedali, da z letom 2030 ne bodo več prodajali klasičnih avtomobilov. Prodaja električnih je takrat v Veliki Britaniji prvič presegla 50 tisoč avtomobilov letno in je pozneje z nekaj nihanji še rasla. Konec lanskega leta so prišli do meje 125 tisoč električnih avtomobilov.

Britanski premier Rishi Sunak. Foto: Reuters

Toda britanski premier Rishi Sunak je zdaj vendarle uradno razkril, da bo vlada nekoliko omilila prehod na avtomobile brez neposrednega izpusta. Namesto leta 2030 bo ta meja leta 2035, je bilo glavno sporočilo Sunakovega govora na Downing Streetu v Londonu.

“Zaradi padajočih stroškov bo večina novih avtomobilov že okrog leta 2030 električnih. Vsaj do leta 2035 se bo o takem nakupu lahko odločal posamezni potrošnik in mu tega ne bo ukazala vlada,” je dejal Sunak.

Odločitev sprejeli tudi v luči volitev?

Odzivi britanske avtomobilske industrije na to odločitev so bili večinoma negativni. Sunaku očitajo, da je to odločitev sprejel tudi v luči volitev prihodnje leto. Vladna poteza bi lahko zaustavilo moment širitve infrastrukture in izvajanja investicij, katerim so se že zavezale številne avtomobilske znamke.

S petim letnim zamikom strategije bi lahko Velika Britanija izgubila nekaj konkurenčne prednosti pred Evropsko unijo, kjer so ta prelomni datum že takoj postavili na leto 2035. Tudi nekateri avtomobilski proizvajalci so prehod na električno ponudbo napovedali že za leto 2030 - med njimi na primer koncern Stellantis, Ford, Volvo in Lexus.