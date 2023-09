Oddahnili so si: zaostritve pravil za izpuste ne bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministri držav Evropske unije so se strinjali s predlogom skupine držav članic, da bi nov emisijski standard Euro 7 ogrozil vlaganja v elektromobilnost in zato se bo glede načrtovanega novega standarda leta 2025 prišlo do kompromisa.

Evropska unija že vse od leta 1992 zaostruje pogoje za emisijske standarde novih avtomobilov, kombijev in tudi težjih gospodarskih vozil. Standard Euro 7 bi moral v veljavo stopiti leta 2025. Avtomobilski proizvajalci že mesece opozarjajo, da bi imel zelo majhen vpliv na okoljevarstveno dobrobit, predstavljal pa bi visoke razvojne stroške. V desetletju, ko se proizvajalci večinoma že pospešeno pripravljajo na električno prihodnost, bi uveljavitev takega standarda ogrozila razvoj polno električnih vozil.

To je bila rdeča nit predlog skupine držav članic, ki ga je kot predsedujoča v Bruslju predstavila Španija. Evropski ministri so se strinjali s predlogom in zdaj se morajo pristojni le še dogovoriti o podrobnostih.

Prilagoditve Euro 6 bodo le delne

Države članice se tako strinjajo, da obstoječih pravil za testiranje osebnih avtomobilov in meja za izpuste obstoječega standarda Euro 6 ne bodo spremenili. Upoštevati pa bo treba ostrejša pravila pri odpadu majhnih delcev s pnevmatik in zavor. Prav tako bo EU zaostrila meje izpustov za avtobuse in težja gospodarska vozila.

Predstavniki avtomobilske industrije so odločitev označili za “pragmatično in racionalno” odločitev.

Omilitev emisijskih standardov bo vsaj kratkoročno lahko rešila nekatere priljubljene modele. To so predvsem majhni avtomobili, ki bi s standardom Euro 7 postali dražji in s tem težje dosegljivi kupcem. Podrobneje bodo zahteve za izpuste novih avtomobilov po letu 2025 sicer znane po sprejetju dokončnega dogovora na ravni EU.