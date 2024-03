Bencinski malčki ostajajo, EU je izglasovala milejši Euro 7

Novi standard Euro 7 je predvideval veliko ostrejše pogoje pri izpustih in nove tehnologije, s katerimi bi se novi avtomobili kmalu občutneje podražili. Spremembe bi se najbolj odražale v manjših avtomobilskih segmentih in zato je pred meseci več proizvajalcev že postavilo pod vprašaj prihodnji obstoj določenih tradicionalnih modelov, kot sta volkswagen polo in škoda fabia. Ford je že ukinil fiesto.

Ostrejši standard Euro 7 bi v nekaj letih pod vprašaj postavil večino manjših avtomobilov s klasičnimi motorji. Foto: Gašper Pirman

Toda ker morajo avtomobilisti razvijati prehod na polno električna vozila, so določene države članice predlagale prilagoditev standardov. Osnovno sporočilo je bilo, da naj bo Euro 7 milejši in naj ne zahteva dodatnih razvojnih sredstev. Te naj proizvajalci raje usmerijo v polno električna vozila. Z vidika izpustov tako Euro 7 ne presega zdaj veljavnega standarda Euro 6.

Ta predlog je najprej že lani podprla Evropska komisija, zdaj pa je zanj glasoval tudi Evropski parlament. Pritrdilno je glasovalo 297 poslancev, 190 jih je bilo proti, 37 pa se jih je vzdržalo oziroma na glasovanju niso bili prisotni.

Foto: Reuters

Kako dolgo bo zdržal milejši Euro 7?

Od leta 2035 naj bi v Evropski uniji dovolili le še prodajo novih avtomobilov brez neposrednih izpustov. Pred letošnjimi volitvami so že bile napovedi posameznih strank, da bodo to zavezo vsaj na novo ocenile, če ne že prestavile. Prihodnost Euro 7, ki so ga zdaj omilili prav v luči leta 2035 nujnega razvoja, v tem primeru še ostaja vprašljiva. Tudi cenovno približevanje bencinskih in električnih avtomobilov bo zdaj upočasnjeno.

Prihajajo meritve izpustov iz obrabe zavor in pnevmatik

Če zahteve pri izpustih ne bodo strožje, bo Euro 7 vendarle prinesel nekatere novosti. Tako Euro 7 postavlja mejo pri majhnih delcih obrabe zavor, prav tako tudi pri življenjski dobi baterij v avtomobilih. Pri osebnih avtomobilih morajo te imeti po petih letih oziroma sto tisoč kilometrih še vsaj 80 odstotkov začetne kapacitete, po osmih letih oziroma 160 tisoč kilometrih pa vsaj še 72 odstotkov. Pri kombijih so zahteve za pet odstotnih točk nižje. V prihodnje bo vsak avtomobil dobil tudi "okoljski potni list".

"Uspešno smo dosegli kompromis med okoljskimi cilji EU in vitalnimi interesi proizvajalcev. Želeli smo ohraniti cenovno dostopnost novih manjših avtomobilov in obenem podpreti avtomobilsko industrijo pri preobrazbi celotnega sektorja. EU bo zdaj merila izpuste iz zavor in pnevmatik, obenem pa bo spodbujala daljšo življenjsko dobo baterij," je po glasovanju povedal češki poslanec Alexandr Wondra, ki je bil za to tematiko odgovoren poročevalec v Evropskem parlamentu.