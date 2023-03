Škoda grozi: konec za tri modele, celo za tovarno?

“Če se bo standard Euro 7 implementiral tako, kot je trenutni predlog, bo Škoda morala zapreti eno izmed svojih tovarn. V tem primeru bomo namreč prenehali izdelovati tri majhne modele, to so fabia, scala in kamiq. Odpustiti bi morali vsaj tri tisoč zaposlenih,” je v televizijskem pogovoru povedal Martin Jahn, vodja Škodine prodaje in član uprave češkega avtomobilskega proizvajalca. Omenjeni trije modeli predstavljajo približno tretjino Škodine prodaje.

Drag razvoj Euro 7 ob že začeti elektrifikaciji

Avtomobilska industrija želi omiliti standard Euro 7, saj gre za kratkoročno in predvsem drago razvojno naložbo - v tem času so proizvajalci že vpeti v razvoj naslednje električne faze avtomobilov. Stroški bodo izjemno visoki, to pa bo pod vprašaj postavilo prav manjše in zato cenejše modele, kjer bo težko bistveno povišati prodajne cene. Po oceni Jahna je lahko na Češkem ogroženih 10 tisoč služb, tako v tovarnah kot tudi pri dobaviteljih.

Prejšnji teden so se sestali prometni ministri Češke, Nemčije, Italije, Poljske, Portugalske, Romunije, Madžarske in Slovaške, da bi uskladili predloge za spremembo napovedanih standardov Euro 7.