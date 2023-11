Poslanci izglasovali predlog, ki ga bodo veseli skoraj vsi

Bistvo novih pravil bo v zagotovitvi bolj realnih podatkov o dejanskih celovitih okoljskih izpustih avtomobila. Foto: Reuters Ker se avtomobilskemu sektorju bliža polna elektrifikacija, je skupina držav članic Evropske unije skupaj s proizvajalci pripravila predlog o omilitvi standardov Euro 7. Ti bi zahtevali dodaten razvojni denar v času velikih tehničnih sprememb, ki jih prinašajo električni avtomobili.

Če bi obveljal prvotni načrt glede Euro 7, bi to na kratki rok hitro podražilo nove avtomobile in marsikateri model bi se posledično moral s trga celo umakniti. Ker bi se prodaja novih avtomobilov s tem standardom upočasnila, bi bil pozitiven okoljski vpliv pri zmanjšanju CO2 dejansko zelo majhen.

Za predlog je glasovalo 329, proti pa 230 poslancev. 41 se jih je vzdržalo ...

Predlog potrdilo 54 odstotkov evropskih poslancev

Evropski parlament je zdaj izglasoval ta predlog, ki vsaj za osebne avtomobile pri izpustih CO2 ne prinaša sprememb. Glasovanje je bilo dokaj tesno - za predlog je glasovalo 329, proti pa 230 poslancev. 41 se jih je vzdržalo oziroma ni glasovalo.

Večji poudarek bo na zahtevah pri izpustih majhnih delcev pnevmatik in zavor, kar je usmerjeno predvsem proti (težjim) baterijskim vozilom. Po potrdilnem glasovanju bo EP zdaj začel dogovore z državami članicami in nato bodo skupaj sprejeli končni zakon. Za avtobuse in težja gospodarska vozila pa bodo zahtevali tudi strožje predpise in tudi bolj realne podatke glede izpustov CO2.

Kaj se obeta novim avtomobilom?

Prilagojeni predpisi za nove avtomobile bi v veljavo lahko stopili okrog leta 2026 - med drugim bodo avtomobili dobili napravo za zapis podatkov, torej nekakšno “črno skrinjico” kot v letalstvu. Prav tako se avtomobilom obeta naprava za beleženje realne porabe goriva in izpustov CO2, električni avtomobili bodo merili kapaciteto baterije (pogoj bo 80 % po petih letih oziroma 100 tisoč kilometrih), prihaja tudi digitalni okoljski potni list za vse nove avtomobile in podobno.