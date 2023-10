Koliko avtomobilov bo rešil Bruselj? Škoda je že potrdila prvega.

Če bosta Evropska komisija in Evropski parlament potrdila dogovor o omilitvi emisijskega standarda Euro 7, bo to za desetletje rešilo vsaj enega izmed avtomobilov najbolj kritičnega razreda - to je škoda fabia, kar je potrdilo tudi vodstvo Škode.

Novi emisijski standardi Euro 7, ki naj bi v veljavo stopili čez dve leti, so pošteno zagrozili razredu majhnih avtomobilov. Ti so bili nekoč hrbtenica dostopne mobilnosti v Evropi, kar pa bi se z novimi emisijskimi pravili spremenilo. Zaradi dodatnih sistemov in razvoja bi ti avtomobili postali dražji, dodaten strošek pa bi nosil predvsem kupec avtomobila. Ti majhni avtomobili bi tako težko zadržali realno ceno pod 20 tisoč evri in s tem bi postal obstoj teh avtomobilov zelo vprašljiv.

Brez omilitve Euro 7 bi se izpusti CO2 realno povečali

Rešilno bilko ponuja dogovor med avtomobilskimi proizvajalci, skupino evropskih držav in Brusljem, da se za osebne avtomobile z letom 2025 emisijski standardi ne spremenijo. Za minimalno zmanjšanje izpusta CO2 bi potrebovali velika vlaganja, avtomobili bi postali dražji in težje dostopni; to bi vplivalo na prodajo novih avtomobilov, saj bi vozniki raje še naprej vozili starejše avtomobile z več izpusti.

Prehod na Euro 7 sredi desetletja, ki je namenjeno prehodu na polno elektromobilnost, bi avtomobilske izpuste najverjetneje celo znatno povečal - to je bila rdeča nit predloga skupine evropskih držav. V Bruslju so sprejeli realno sliko in prisluhnili predlogu, ki je načeloma sklenjen. Toda njegovo veljavo morata uradno potrditi tako Evropska komisija kot Evropski parlament.

Foto: Reuters

Cene teh avtomobilov bi brez dogovora poskočile prek 20 tisočakov

“Ne veselimo se prezgodaj,” je za britanski Autocar na razkritju nove generacije kodiaqa komentiral predsednik Škode Klaus Zellmer. Po njegovih besedah bi tak dogovor dejansko močno podaljal življenjsko dobo Škodinega modela fabia. Izključena ni niti nova generacija češkega malčka. Škoda je trenutno generacijo fabie izdelala leta 2021 in bo na cestah lahko vsaj še do leta 2028. Prehod na polno električne avtomobile pušča čas še do leta 2035.

Če bi Euro 7 leta 2025 začel veljati, bi se fabia že sredi desetletja bržkone poslovila iz prodajnih salonov. Podobno najbrž tudi volkswagen polo, morda tudi renault clio in še kdo. Ford je že ustavil proizvodnjo fieste.

“Euro 7 bi ubil razred majhnih avtomobilov. To bi bila škoda, saj je povpraševanje po teh avtomobilih veliko,” je v ozadju razkritja kodiaqa v Berlinu dejal tudi Škodin prodajni šef Martin Jahn.

Ti avtomobili so priljubljeni tudi v Sloveniji

Škoda fabia v Sloveniji s srednjim paketom opreme in turbobencinskim motorjem 1.0 TSI (70 kW) stane okrog 18 tisoč evrov.

V prvih devetih mesecih so v Sloveniji registrirali 5.156 avtomobilov tega razreda. To predstavlja 11 odstotkov celotnega trga. Najuspešnejši so bili renault clio, dacia sandero, peugeot 208, volkswagen polo in citroen C3. V prvi deseterici sledijo še toyota yaris, opel corsa, hyundai i20, škoda fabia in seat ibiza.

Na evropski ravni je omenjeni sandero letos drugi prodajno najuspešnejši avtomobil in sicer takoj za vodilno teslo model Y.