Še dražji avtomobili? Osem držav EU je odločno proti.

Osem držav Evropske unije nasprotuje uvedbi normativov Euro 7, ki bi podražili obstoječe avtomobile in z dodatnimi razvojnimi stroški tudi upočasnili prehod do polno elektrificiranih avtomobilov. Prav tako mu nasprotujejo tudi evropski avtomobilski proizvajalci. Začrtani datum za Euro 7 za zdaj ostaja julij 2025, a prava pogajanja se niso še niti začela.

Osem držav Evropske unije se je podpisalo pod pismo, s katerim Bruselj opozarjajo pred negativnimi vplivi načrtovanih standardov Euro 7 za motorje z notranjim zgorevanjem. Ta standard bo v veljavo predvidoma stopil julija 2025, predstavlja pa zadnjo stopnjo za klasične motorje pred njihovim umikom polni elektrifikaciji po letu 2035.

Avtomobili bi se podražili za več tisoč evrov

Medtem ko so se države EU že zedinile glede razogljičenja Evrope do leta 2050 in s tem tudi večinske prodaje novih avtomobilov po letu 2035 le še z električnimi pogoni, je Euro 7 postal moteč dejavnik tega prehoda. Standard Euro 7 bo v predlagani obliki prav gotovo podražil avtomobile in pod vprašaj postavil obstoj mnogih manjših ter cenejših modelov.

Pri Volkswagnovem koncernu so se tako že vprašali glede obstoja volkswagen pola in škode fabie, Renault na drugi strani ne dvomi o prihodnosti clia. Euro 7 poleg izpusta CO 2 podrobneje regulira tudi nekatere druge škodljive izpuste (ogljikov monoksid, dušikov oksid), pa tudi izpuste z naslova majhnih delcev iz pnevmatik in zavor.

Osem držav zahteva spremembe

Zahteval naj bi preveč denarja in sredstev, pa tudi časovno naj bi bil preveč optimističen, je v pismu Bruslju zapisalo osem držav Evropske unije. Države podpisnice so Francija in Italija, Češka, Bolgarija, Madžarska, Poljska, Romunija in Slovaška. Proti vpeljavi standarda Euro 7 sta se že izrekla tudi Združenje evropskih proizvajalcev ACEA in koncern Stellantis. Njegov predsednik Carlos Tavares je poudaril, da bo Euro 7 otežil in upočasnil prehod do polne elektrifikacije novih avtomobilov.

Tako Evropski parlament kot države članice se pripravljajo na začetek medsebojnih pogajanj, po katerih bo znana prihodnost zahtevanih standardov klasičnih motorjev po juliju leta 2025.