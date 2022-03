Musk v Nemčiji: izdelali bi radi 20 milijonov avtov na leto

Tesla ima danes po celotnem svetu šestnajst tovar. V nekaterih izdelujejo izključno avtomobile, v nekaterih le sestavne dele za njihove avtomobile. Z odprtjem nove gigatovarne blizu Berlina so naredili velik korak naprej k izboljšanju celotne proizvodne verige. Predvsem se je sprostila proizvodna blokada modela Y, ki ga zaradi velikih količin naročil niso zmogli delati tako hitro, kot si to želijo naročniki.

Na letni ravni izdelati dvajsetkrat avtov več

V lanskem letu so pri Tesli izdelali 936.172 avtomobilov, kar je bilo daleč največ v zgodovini podjetja. V primerjavi z letom 2020 je bilo to skoraj 90 odstokov več, ko so izdelali skoraj pol milijona avtov. Če pogledamo proti letu 2019, ko so izdelali 367.500 avtov gre za očiten vsakoletni dvig prodanih avtov.

Toda leto 2030 ni tako zelo oddaljeno in 20 milijonov prodanih avtov na letni ravni je velik odskok od lanskih številk. "Mislim, da je to agresiven načrt, a ne nedosegljiv. Lahko izdelamo 20 milijonov avtov čez deset let. To bi bila dobra številka, ker imamo dve milijardi avtov in tovornjakov v uporabi na naših cestah danes. 20 milijonov bi bil 1 odstotek globalnega voznega parka na letni ravni," je zbranim ob odprtju gigatovarne v Berlinu povedal Musk.

Veliki obeti z novim cenejšim modelom

"Ko bomo lahko dvignili našo proizvodnjo in zadostili povpraševanju na naših obstoječih trgih, šele takrat se bomo lahko razširili na druge trge in dodatli dodatne modele," je še povedal Musk. Za zdaj ima Tesla v ponudbi štiri modele, daleč najbolj uspešna sta najcenejša modela 3 in Y.

Veliko kupcev težko pričakuje najmanjši model, ki naj bi sprva zapeljal na ceste v Evropi. V primerjavi z modelom 3 bo šlo za manjši model, ki bo po trenutnih ocenah stal okoli 30 tisoč evrov. Zaenkrat še ni znano kdaj bo pripravljen na proizvodnjo, a očitno bodo pri Tesli prvo poskrbeli, da bo tovarna v Berlinu pričela obratovati s polno močjo. To bo šele leta 2025, ko bodo na letni ravni izdelali 500 tisoč avtomobilov. V letošnjem letu bodo tam izdelali okoli 54 tisoč avtov in prihodnje leto že 280 tisoč.