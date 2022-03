Elon Musk se vrača v Berlin, očitajo mu sporen posel z Rusi

Tesla bi morala tovarno v Berlinu dokončati že lansko poletje, a se je nato proizvodnja močno zavlekla zaradi pridobivanja vseh dovoljenj in številnih pritožb. Prejšnji teden so pristojni organi Tesli dodelili pogojno pravico za zagon proizvodnje, ki se bo očitno začela prihodnji teden. V torek naj bi tako iz nove tovarne prišle prve tesle, ki bodo namenjene kupcem v Evropi, je poročal nemški časnik Handelsblatt. Ti so do zdaj avtomobile dobili iz ZDA ali pa Kitajske.

Elon Musk opozarja na hitro višanje cen številnih materialov na trgu. Foto: Guliver Image

Kot je povedal gospodarski minister nemške zvezne dežele Brandenburg Joerg Steinbach, bo v torek v Berlin prispel tudi Elon Musk.

V nemško tovarno so vložili pet milijard dolarjev in za Teslo je ključnega pomena pri reševanju težav s proizvodnimi ozkimi grli. Tesla je imela lani z naskokom najbolje prodajani električni avtomobil v Evropi (model 3), na celotnem trgu pa si je Volkswagen z več modeli skupno odrezal 25-odstotni del trga električnih vozil. Tesli je pripadal 13-odstotni delež.

Vse tesle za Evropo so do zdaj prihajale iz ZDA ali Kitajske. Foto: Gašper Pirman

Na trgu so sestavni materiali vse dražji

Trenutna ukrajinska kriza je močno dvignila cene nekaterih materialov (aluminij, paladij, nikelj, litij …), ki so nujni za izdelavo električnih avtomobilov. Pri Tesli so zato svoje avtomobile že drugič v nekaj dneh podražili, tudi Musk je prek Twitterja opozoril na vse višje cene materialov na trgu. "Pri tem nismo edini," je dodal.

Tesla & SpaceX are seeing significant recent inflation pressure in raw materials & logistics — Elona Musk (@elonmusk) March 14, 2022

So kupili sporni poceni aluminij od Rusov?

Kot je poročala ameriška televizijska mreža CNBC, je Tesla kupila večjo zalogo cenejšega aluminija od ruskega giganta Rusala. Od njih naj bi dobili za več milijonov evrov aluminija in del materiala bodo uporabili tudi v Berlinu, so poročali pri CNBC ter se pri tem sklicevali na interno pošto iz Tesle.

Tam se na te navedbe še niso odzvali, enako ne pri Rusalu.