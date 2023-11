Le še dve izmeni, tekmeci razkrivajo – kakšen bo odgovor Volkswagna?

Volkswagen je že septembra zmanjšal število zaposlenih za določen čas v tovarni Zwickau, ki je njihova osrednja tovarna za električni program. V tej tovarni izdelujejo modele ID.3, ID.4, ID.5, ob tem pa tudi audija Q4 etron in cupro born.

Zdaj je nemški Automobilswoche poročal o zmanjšanju števila izmen s treh na dve. Sprememba se dotika t. i. Hale 5, kjer izdelujejo volkswagna ID.3 in cupro born.

"Odločitev omogoča učinkovito delovanje in prihodnjo stabilnost tovarne," so zmanjšanje izmen pojasnili pri Volkswagnu, ki so v tovarno Zwickau leta 2018 vložili 1,3 milijarde evrov in jo preuredili za proizvodnjo električnih vozil.

Nemci ne skrivajo težav z zmanjšanjem števila naročil za svoje električne avtomobile. Letošnjo prodajo namreč pospešujejo še naročila iz lanskega leta. Prvi finančnik Volkswagna Arno Antilitz je prejšnji mesec pojasnil, da se je število naročil v enem letu s 300 tisoč zmanjšalo na 150 tisoč. Evropa je za Volkswagen glavni trg za električne avtomobile in zato so tovrstni podatki vse prej kot spodbudni.

Foto: Gregor Pavšič

Lov za Teslo in beg pred Kitajci

Volkswagen se je znašel sredi težkega lova za Teslo, ki ima na drugi strani z modelom Y najbolje prodajani avtomobil v Evropi, in v družbi vse uspešnejših kitajskih proizvajalcev z visokimi prodajnimi ambicijami na evropskih cestah. Sredi tedna je tudi Renault, eden glavnih evropskih tekmecev, napovedal električnega twinga – avtomobil s ceno pod 20 tisoč evri. Podobno različico svojega e-C3 so napovedali tudi pri Citroënu.

Volkswagen tako cenovno ugodnega električnega avtomobila še ni napovedal. Po besedah predsednika Oliverja Blumeja pa bi bil lahko tak avtomobil realen v drugi polovici tega desetletja. Po njegovih besedah bo ključno zmanjšati strošek z naslova baterij za avtomobile.

Leta 2025 že električni volkswagen ID.2

Že letos marca pa so razkrili koncept majhnega električnega avtomobila ID.2all, ki sodi v cenovni rang okrog 25 tisoč evrov. Ta na ceste prihaja leta 2025 in naj bi dolgoročno nasledil model polo. Majhni nemški električni avtomobil bo neposreden tekmec novemu renaultu 5, ki ga bodo Francozi v serijski različici pokazali čez nekaj mesecev na avtomobilski razstavi v Ženevi.

Pri Volkswagnu so sočasno s konceptom ID.2all potrdili tudi že zgoraj omenjeni avtomobil s ceno pod 20 tisočaki, a še brez konkretnih časovnih okvirov.

"Odgovornost imamo, da avtomobile na trg pripeljemo ob pravem času," je na medijski konferenci dejal Blume.