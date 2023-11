“Slovenski” malček? Razkritje, znane prve podrobnosti. #foto

Renaultov malček bo sodil pod električna modela renault in renault 4, napovedujejo pa ga za leto 2026. Po besedah Luce de Mea, predsednika Renaulta in njihove električne enote Ampere, ga bodo razvili in proizvajali v Evropi. Ali bo to res v Revozu, ko so se v zadnjih dneh pojavile neuradne napovedi, za zdaj še ni uradno znano.

Francozi napovedujejo, da bo naslednik twinga cenovno konkurenčen kitajskim tekmecem. Stroški proizvodnje bodo polovico manjši kot pri trenutnem športnem terencu segmenta C. Pri Renaultu napovedujejo ugodno porabo in 75 odstotkov manjši izpust CO2 v celotnem življenjskem ciklu kot danes pri povprečnem avtomobilu z bencinskim motorjem.

Napovedana cena sodi pod 20 tisoč evrov. To bo eden petih novih Renaultovih električnih avtomobilov, ki jih napovedujejo do leta 2030.

Foto: Renault

Foto: Renault