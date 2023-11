Razkrili bodo strategijo, odločitve pomembne tudi za Slovenijo

Renault stavi na električno prihodnost in snuje posebno podjetje Ampere, a vsaj to desetletje bo njihov paradni prodajni konj klasični clio.

Luca de Meo Foto: Renault Renault bo danes organiziral srečanje s svojimi vlagatelji, kjer bodo predstavili strategijo za razvoj svoje električne in programsko usmerjene poslovne enote Ampere. Francozi jo nameravajo na javno prodajo postaviti do prihodnje pomladi. Podjetje Ampere so ustanovili 1. novembra letos.

Poleg konkretnih produktov in načrtov bo moral Renaultov predsednik in izvršni direktor Ampera Luca De Meo danes pojasniti, kako bodo na trgu lovili Teslo in Volkswagen ter se zoperstavili vse nevarnejši konkurenci iz Kitajske.

Ampere trenutno zaposluje več kot 11 tisoč ljudi, od katerih je 35 odstotkov inženirjev.

Renault je bil eden pionirjev elektromobilnosti v Evropi. Toda po slovesu modela zoe je tržni delež pričakovano padel. Naslednika bodo imeli šele prihodnje leto (električni renault 5), prodaja električnega megana pa do zdaj ni bila najboljša.

Do konca letošnjega septembra je Renault prodal okrog 35 tisoč meganov e-tech, kar je precej pod začetnimi cilji več kot sto tisoč vozil letno. Prodaja je precej pod konkurenčnimi modeli, kot so tesla model Y, tesla model 3, volkswagen ID.4. in volkswagen ID.3.

Avtomobil je sicer kakovosten in uporaben, toda obenem tudi dokaj drag – še posebej, če ga precej nespretno poimenuješ kar po vselej ljudsko dostopnem meganu.

Naslednik twinga iz Revoza?

Renault bo imel v nekaj letih nove električne adute – poleg "petke" prihajata tudi kompaktni križanec renault 4 in večji scenic, leta 2026 predvidoma tudi naslednik twinga. S tem bodo merili na izhodiščno ceno okrog 25 tisoč evrov, neuradno pa naj bi malčka izdelovali v novomeškem Revozu.

Ker bo ta avtomobil danes pričakovano del srečanja z vlagatelji, saj gre pri velikoserijskem električnem vozilu za pomembno sporočilo Renaultove konkurenčnosti v prihodnje, se lahko zanimivih novic nadejamo tudi v Sloveniji. Prihodnost Revoza, vsaj pod Renaultovim lastništvom, je dejansko odvisna od tega napovedanega modela. Do leta 2030 pri Renaultu napovedujejo pet novih električnih modelov.

De Meo upa vsaj na osem milijard evrov

Javna prodaja Ampere bi lahko prinesla dodatna sredstva in pospešila razvoj, ta pa bo v sredini tega desetletja za avtomobilske proizvajalce ključen. Novi modeli bodo za Renault zelo pomembni – Volkswagen jih trenutno ponuja petnajst, Stellantis pa vključno s kombiji že 23.

Ciljna vrednost za Ampere je ambiciozna, in sicer od osem do deset milijard evrov. Po nekaterih napovedih bi lahko De Meo sprejel tudi ceno tik pod omenjeno ravnjo, a je obenem v intervjujih že poudaril, da prodaje pod realno ceno ne bo. Prodaja, ki jo podpira tudi francoska država – ta je petnajstodstotni lastnik podjetja –, bi se lahko zgodila do spomladi prihodnje leto.

Stavijo tudi na programske inženirje

Renault pri pogovorih z investitorji veliko stavi tudi na svoje programske rešitve. Pred šestimi leti so zaposlili več kot 400 programskih inženirjev, ki so pred tem delali za Intel. Pri razvoju programskih rešitev so sodelovali tudi z Googlom in danes so električni renaulti med prvimi, ki uporabljajo njihov infozabavni sistem. Ta je z zmožnostjo natančnega napovedovanja preostale energije na koncu poti odličen prav za električne avtomobile.