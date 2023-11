Renault kmalu z novim, proizvodnja celo v Sloveniji?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Renault bo še ta teden napovedal svoj najmanjši električini avtomobil, je poročal Reuters. To se bo predvidoma zgodilo na dogodku za njihovo poslovno enoto Ampere, ki predstavlja Renaultov električni program. Novi malček bo sodil pod že napovedanega renaulta 5. Ta bo nasledil zoeja, še nerazkriti malček pa trenutnega električnega twinga.

Tako razkritje bo za Renault pomembno tudi za višanje javne vrednosti Ampere, ki jo otežujejo tako ohladitev pri rasti prodaje električnih avtomobilov - predvsem, ker trg pričakuje cenejše modele - in kitajska konkurenca.

V Revozu bodo letos izdelali okrog 62 tisoč novih avtomobilov. Foto: Gregor Pavšič

Električni malček iz Revoza?

Novi avtomobil naj bi izdelovala tovarna Revoz v Sloveniji, je poročal Reuters in se skliceval na dva svoja vira. Novi električni malček na ceste prihaja leta 2026.

Za Revoz bi bila taka Renaultova poteza odlična. Kot smo poročali ob zadnjem obisku novomeške tovarne, trenutno deluje v enoizmenski obliki in na spodnji meji še rentabilnega proizvodnega procesa. Ker tovarna deluje le še v eni izmeni, popoldne in ponoči stroji ne delujejo. Zaposlenih je okrog 1.400 ljudi, od tega tisoč na izmeno. Agencijskih delavcev v Revozu ni več, so le polno zaposleni.

Enoizmenskega dela vsaj še kako leto ne nameravajo spreminjati. V povprečju trenutno izdelajo 324 avtomobilov na dan, letos jih bodo v celem letu okrog 62 tisoč. Proizvodna kapaciteta Revoza je sicer več kot 200 tisoč avtomobilov letno. V Revozu že zdaj izdelujejo električnega twinga, prav tako sestavljajo tudi lastne baterijske sklope.

Renault namerava do leta 2030 na ceste poslati šest novih električnih avtomobilov. Leta 2026 bo Renault oziroma Ampere letno izdelal po 600 tisoč, leta 2031 pa milijon električnih avtomobilov, napovedujejo v Parizu. Lani so prodali le nekaj več kot 50 tisoč električnih meganov in kangoojev. Prihodnje leto prihaja električni renault 5, leta 2025 pa še obujeni električni renault 4.