Realnost Revoza, kjer vse obstane ob 14. uri. Mogoča scenarija sta dva.

Revoz trenutno deluje le v eni izmeni in na tretjinskem izkoristku vse proizvodne zmogljivosti. Letos bodo skupaj izdelali okrog 62 tisoč avtomobilov, to pa je blizu proizvodnega minimuma, ko lahko tovarna še preživi. Kakšni so obeti za Revozovo prihodnost? Renault lahko v Slovenijo pošlje proizvodnjo novih modelov, morda pa bo tovarna v prihodnje morala iskati novega lastnika. To vprašanje je bilo navsezadnje nekoč že na mizi.

Jože Bele, direktor družbe Revoz. Foto: Revoz Ko je Jože Bele leta 1989 začel delati v Revozu, je njegov šef postal glavna atrakcija dneva, ker je v službo prinesel prvi prenosni računalnik. Pri sestavljanju katrce je imel v roki papir s sestavnimi deli, zraven katerih je nato s svinčnikom delal križce. Več kot 30 let pozneje je Bele direktor Revozove tovarne, s katero je Slovenija zapisana na zemljevid svetovne avtomobilske industrije.

Danes imajo v tovarni več kot 700 robotov, velik del proizvodnje je avtomatiziran, v proces vključujejo umetno inteligenco in digitalne rešitve. Namesto nekdanje klasične tovarniške proizvodne linije zdaj govorijo o "industrijskem metaverzumu". Vse je čistejše in tudi tišje kot nekoč. Pridne roke pomagajo sestavljati avtomobile vsak dan, vrvež je na prvi pogled sredi dopoldneva kot v zlatih časih Revozove tovarne.

Toda okrog 14. ure se tovarna vsak dan ustavi in utihne …

Približno polovico trenutne proizvodnje v Revozu predstavlja clio, ostalo pa twingo. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Renault za zdaj proizvodnjo novih električnih avtomobilov predaja francoskim tovarnam. Foto: Renault

Trenutno stanje Revozove tovarne kljub skorajšnjemu začetku proizvodnje prenovljenega clia – predserijske so izdelali spomladi, serijska proizvodnja pa se začne novembra – ni rožnato. Tovarna deluje le še v eni izmeni, zato popoldne in ponoči stroji ne delujejo. Zaposlenih je okrog 1.400 ljudi, od tega tisoč na izmeno. Agencijskih delavcev v Revozu ni več, so le polno zaposleni. Enoizmenskega dela vsaj še kako leto ne nameravajo spreminjati.

"Dnevno izdelamo v povprečju 324 avtomobilov. Približno polovica je cliov in polovica twingov. Delež med obema niha, in sicer glede na dobave sestavnih delov in povpraševanje na trgu," nam je pojasnil Bele.

Kakšen je proizvodni minimum, da tovarna še preživi?

Letos do konca leta bi lahko s proizvodne linije v Revozu zapeljalo do 62 tisoč avtomobilov. Kot smo tovarno obiskali zadnjič, takrat ob začetku proizvodnje pete generacije clia, so jih v letih 2018 in 2019 izdelali tudi več kot 200 tisoč. Danes tovarna deluje na komaj tretjini svoje največje proizvodne zmogljivosti. Ob vnovičnem obisku je bilo zato na mestu vprašanje, kako rentabilna je še novomeška tovarna.

"Tovarna mora, da preživi, izdelati vsaj med 50 in 60 tisoč avtomobilov na leto," je priznal njen direktor. Revoz je torej na meji te najnižje še sprejemljive proizvodnje, ki omogoča enoizmensko delo. Pravih rezerv ni več.

Prenovljeni renault clio vliva upanje, toda glavnino cliov izdelajo Turki

Včeraj je bil v ospredju Revozove tovarne spet renault clio. Nanj na Dolenjskem gledajo kot na rešitelja. Če Renault Revozu ne bi zaupal dela proizvodnje tega avtomobila, bi bile lahko razmere že kritične. Clio je glavni produkt Revoza že od leta 1993, saj pomeni skoraj polovico vseh izdelanih avtomobilov v tej tovarni. Za clia je Revoz sicer druga najpomembnejša tovarna, glavnino teh avtomobilov izdelajo v tovarni v turški Bursi.

Serijska proizvodnja prenovljenega clia se bo začela novembra. Foto: Gregor Pavšič

Proizvodnja bencinskega in električnega twinga se bo predvidoma nadaljevala še vsaj dve leti. Foto: Gregor Pavšič

Bele je včeraj dejal, da o Revozu lahko govori le o sedanjosti, ne pa še o prihodnosti. O njej je bilo vodstvo tovarne skrivnostno, a iz njihovih besed in namigov bi lahko sklepali, da so se v ozadju pogovori že začeli.

Renault bo predvidoma čez dve leti iz proizvodnje umaknil twinga in ga nadomestil z električno "petko", ki pa jo bodo izdelovali v Franciji. Tja Renault trenutno seli proizvodnjo vseh električnih avtomobilov, na katerih sloni prihodnost te znamke.

Ko se ustavi twingo, bo moral Revoz dobiti večje količine clia. Prihodnost tega modela je vsaj za deset let še trdna, še posebej po odločitvi Evropske komisije, da sprosti emisijske standarde Euro 7 in omogoči "preživetje" marsikateremu manjšemu avtomobilu.

Bi lahko Renault Sloveniji namesto twinga namenil še katerega izmed drugih modelov? Morda tudi katerega izmed električnih, s katerimi imajo v Revozu tudi že izkušnje. Vsaj polovica proizvodne linije je enaka ne glede na tip pogona. Leta 2018 so izdelovali električnega smarta, dve leti pozneje so začeli tudi z električnim twingom. Revoz tudi sestavlja baterijske pakete, kar je konkurenčna prednost, in sicer iz modulov, katerih dobavitelj je LG.

Tovarna je stala že pred partnerstvom z Renaultom in bo na tem mestu ostala …

In zgolj špekulacija: tovarna v Novem mestu je stala že pred partnerstvom z Renaultom in bo bržkone na istem mestu delovala tudi, če bi se nekoč Renault morda storitvam slovenske proizvodnje odpovedal. Partnerstvo Novega mesta in Renaulta se je začelo leta 1972, leta 1989 so skupaj ustanovili družbo Revoz. Prav v osemdesetih, ko je šlo Renaultu nekoliko za nohte, je takratni IMV iskal novega družabnika. Po letih pogajanj so naposled le sklenili novo sodelovanje. Od leta 2004 je Renault stoodstotni lastnik Revoza.

Tudi če bi nekoč postal Revoz za Renault odveč, pa bi bila tako moderna in digitalizirana tovarna na trgu prav zagotovo iskana. Navsezadnje v Evropo iz Kitajske prihaja vse več novih proizvajalcev, ki bodo tu gradili nove ali pa prevzemali obstoječe avtomobilske tovarne.